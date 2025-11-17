Detenido el educador de un centro de menores en Málaga que abusaba de los niños al despertarlos o mientras veían dibujos

Suscríbete a
Oficina del Grupo de Menores en Málaga
J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un educador, de 38 años, de un centro de protección de menores de la capital malagueña como presunto autor de tres delitos continuados de agresión sexual.

El educador presuntamente se aprovechaba de su posición ... de autoridad y de esa soledad. Según los testimonios de las víctimas, los abusos se producían cuando le correspondía despertar a los niños por la mañana o supervisar que todo estuviera en orden a la hora de dormir. Las agresiones ocurrían tanto en las habitaciones de los propios menores como en el salón común del centro, «incluso mientras los pequeños veían dibujos».

