Detenido el educador de un centro de menores en Málaga que abusaba de los niños al despertarlos o mientras veían dibujos

La Policía Nacional ha detenido a un educador, de 38 años, de un centro de protección de menores de la capital malagueña como presunto autor de tres delitos continuados de agresión sexual.

El educador presuntamente se aprovechaba de su posición ... de autoridad y de esa soledad. Según los testimonios de las víctimas, los abusos se producían cuando le correspondía despertar a los niños por la mañana o supervisar que todo estuviera en orden a la hora de dormir. Las agresiones ocurrían tanto en las habitaciones de los propios menores como en el salón común del centro, «incluso mientras los pequeños veían dibujos».

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un joven de 21 años, que relató los abusos sufridos cuando era menor de edad. A este testimonio se han sumado otras dos víctimas. Según ha informado la Policía, el modus operandi del arrestado consistía en elegir a los menores «especialmente vulnerables», aprovechando que no tenían referentes familiares o padecían alguna discapacidad. La investigación, liderada por el Grupo de Menores (Grume) de la Comisaría Provincial, ha destapado además un antecedente. Al entrevistarse con el actual director del centro, los agentes supieron que en el año 2015, un grupo de menores ya denunció hechos similares. En aquella ocasión, sin embargo, el expediente abierto «no prosperó» y fue archivado «al no ser concluyente». Los investigadores que han retomado el caso contactaron con aquellos menores, hoy adultos, aunque algunos declinaron denunciar formalmente alegando no recordar con claridad lo acontecido años atrás. Las tres víctimas que sí han formalizado la denuncia en esta ocasión coinciden en un perfil de extrema vulnerabilidad. Según el relato policial, uno de los menores tenía una discapacidad reconocida de más del 50%, mientras que los otros dos no tenían familiares, por lo que debían permanecer en el centro incluso los fines de semana, quedando bajo la tutela del personal. Tras recabar las denuncias de las víctimas, los agentes del Grume procedieron a la detención de esta persona, al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años. El detenido ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión