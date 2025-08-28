Detenida una mujer de 81 años tras cinco robos en Málaga: forzaba la puerta con recortes de plástico y fingía ser limpiadora La arrestada ha ingresado en prisión provisional tras ser sorprendida dentro de un apartamento turístico del Centro

La Policía Nacional ha arrestado en Málaga capital a una mujer de 81 años por su presunta implicación en cinco robos con fuerza en pisos turísticos del distrito Centro. La investigación atribuye a la detenida un modus operandi basado en el «resbalón», forzando el pestillo con láminas de plástico para acceder a viviendas cerradas sin llave. Tras pasar a disposición judicial, la investigada ha ingresado en prisión provisional. Según consta en la investigación, cuando era descubierta, la mujer alegaba haberse equivocado de vivienda por despiste o simulaba ser personal de limpieza de las instalaciones. Su objetivo principal eran el dinero en efectivo y las joyas.

Las pesquisas del Grupo de Robos arrancaron a mediados de julio, cuando se detectó una serie de asaltos con un patrón común en alojamientos vacacionales. La sospechosa, a la que los agentes consideran una veterana en este tipo de delitos, se valía de su apariencia frágil para colarse en los portales sin levantar recelos y, una vez dentro, actuaba contra la cerradura con recortes de plástico. En varios casos, las víctimas, turistas en su mayoría, denunciaron la sustracción selectiva de efectos de valor, lo que dificultó inicialmente la percepción del robo.

El último golpe terminó con su detención: uno de los moradores la sorprendió dentro del apartamento y avisó al 091. Agentes del grupo operativo Gotham de la Policía Nacional arrestaron a la mujer en la vivienda, y le intervinieron varios recortes de plástico empleados para abrir puertas. El Grupo de Robos le atribuye cinco delitos cometidos con idéntico método, tras lo cual la autoridad judicial ha ordenado su ingreso en prisión provisional.