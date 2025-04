Desembarco de la Legión de Málaga 2025, en directo: sigue el traslado del Cristo de la Buena Muerte

ABC retransmite en directo en la mañana de este Jueves Santo el desembarco de la Legión en el Puerto de Málaga y el posterior traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas a hombros de los caballeros legionarios.

La Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad, conocida como Mena, hace su salida procesional el Jueves Santo en Málaga. Se trata de uno de los momentos más esperados de la Semana Santa malagueña, ya que al Cristo de la Buena Muerte va escoltado por La Legión.

Pero antes de su desfile procesional por las calles de Málaga, cientos de personas cada año se desplazan al Puerto de la capital para presenciar el desembarco de los caballeros y damas legionarias y posterior recorrido hasta la iglesia de Santo Domingo para participar en el traslado del Cristo de Mena.

La emisión de los actos organizados por la Congregación de Mena previos a su procesión por las calles de Málaga forma parte de la amplia cobertura de ABC en esta Semana Santa 2025, en la que gracias a la colaboración con Canal Málaga se puede seguir la retransmisión televisiva del paso de los cortejos por el recorrido oficial y otros puntos del centro histórico y los barrios de la capital.