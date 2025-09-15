Suscríbete a
ABC Premium

Descubren en la Iglesia del Sagrario de Málaga un ara del siglo III asociado al culto romano

La pieza, de unos 200 kilos, aparece junto a estructuras bajoimperiales y sorprende a los arqueólogos por su conservación

El ara encontrada presenta un texto epigráfico muy bien conservado
El ara encontrada presenta un texto epigráfico muy bien conservado Diócesis de Málaga
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El equipo de arqueólogos dirigido por Juan de Dios Ramírez ha localizado en la cripta de la Iglesia del Sagrario de Málaga un ara de altar que, según las primeras investigaciones, podría datarse en el siglo III. El hallazgo se enmarca ... en la intervención que se realiza en el entorno del templo para garantizar su conservación. La Diócesis de Málaga ha destacado la relevancia patrimonial de la pieza, que aporta nueva información sobre el pasado romano en pleno centro de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app