Descubren en la Iglesia del Sagrario de Málaga un ara del siglo III asociado al culto romano

El equipo de arqueólogos dirigido por Juan de Dios Ramírez ha localizado en la cripta de la Iglesia del Sagrario de Málaga un ara de altar que, según las primeras investigaciones, podría datarse en el siglo III. El hallazgo se enmarca ... en la intervención que se realiza en el entorno del templo para garantizar su conservación. La Diócesis de Málaga ha destacado la relevancia patrimonial de la pieza, que aporta nueva información sobre el pasado romano en pleno centro de la ciudad.

Ramírez ha explicado que durante los trabajos se han identificado restos romanos de época bajoimperial, como muros de piedra y pavimentos asociados, y que junto a esas estructuras apareció el ara, lo que refuerza su relación con un antiguo espacio de culto. «Este descubrimiento nos está marcando ya un espacio eminentemente religioso«, insiste el investigador.

Respecto a su estado de conservación, el director de los sondeos ha precisado que la posición en la que fue encontrada dificulta la lectura de la inscripción, aunque ha remarcado que el epígrafe se encuentra «muy bien conservado». La futura transcripción permitirá aclarar si la dedicatoria hace referencia al propio templo o si recoge una invocación más general.

La dimensión de la pieza condiciona su manejo. Según los técnicos, pesa en torno a 200 kilos, lo que complica su traslado. Ese volumen y la manera en que apareció llevan al equipo a pensar que, aunque se encuentre volcada, permanece prácticamente en el lugar original donde se utilizó en época romana.

La posición en la que ha aparecido el ara dificulta su lectura Diócesis de Málaga

Los investigadores sitúan provisionalmente el ara en el siglo III, a la espera de lo que confirme la inscripción. Una de las hipótesis es que pudiera formar parte de un templo pagano, que en siglos posteriores habría experimentado una transformación hacia el culto cristiano. Esta transición religiosa es habitual en ese periodo, como recuerdan los restos ya documentados en excavaciones anteriores en niveles correspondientes a los siglos IV y V.

El plan de trabajo prevé ahora garantizar una extracción segura para no dañar la pieza. Una vez recuperada, se procederá a su limpieza y al análisis de la inscripción. Tras ello, los arqueólogos continuarán con los sondeos previstos y con las labores de consolidación para evitar el deterioro progresivo del templo.

Este descubrimiento, según los especialistas, refuerza la significación histórica y religiosa del Sagrario y abre nuevas posibilidades para investigar el pasado romano de Málaga. Además, la buena conservación del ara ofrece un gran potencial para conocer mejor la evolución del solar como lugar de culto a lo largo de los siglos.