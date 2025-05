Desconcierto e indignación en la estación de trenes de Málaga: «Vamos a ver si no perdemos todo el dinero»

Cientos de personas agolpadas en la estación Málaga María Zambrano. La escena vuelve a repetirse un lunes más. En esta ocasión, la causa no ha sido un gran apagón, sino el robo de cableado en las vías del AVE a la altura de Toledo, que ... está causando retrasos de más de tres horas en los trenes que viajaban entre Madrid y la estación de trenes malagueña.

En el interior de Málaga María Zambrano, el ambiente es de desconcierto y enfado. Es el caso de Carmen Domínguez, una malagueña que viaja con su pareja y sus dos hijas a Barcelona y ha perdido el tren.

«Salía a las 8.55 pero nos han dicho que nos olvidemos, que saldríamos por la tarde. Aún así, nos hemos esperado. A las nueve nos han avisado por un megáfono de que salía de la vía dos. Nos hemos puesto en la cola, que no avanzaba, y de repente hemos visto que el tren se iba sin nosotros en nuestras narices. No han dado ni diez minutos para que entráramos. Y cogemos un barco mañana. Vamos a ver si no perdemos todo el dinero», la comentado a ABC, indignada, mientras intentaba tranquilizar a sus hijas, sentadas en el suelo de la estación.

Retrasos de más de cuatro horas

Sobre las 9.00 horas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado de que servicio entre Madrid y Andalucía se reestablecería a partir de las 9.30 horas. Y desde Renfe ya han advertido que todas las salidas previstas desde Andalucía antes de las 08.00 horas se verán afectadas por demoras «considerables». De hecho, los retrasos son, por ahora, de entre una y cuatro horas para todos los trenes que salían desde Málaga.

En concreto, el tren de AVLO con salida a las 5.48 horas ha retrasado su salida cuatro horas; los tres trenes AVE con inicio programado a las 6.48, 7.41 y 7.55 horas se han demorado unas tres horas, y los trenes a partir de las nueve de la mañana acumulan retrasos de entre una y tres horas. Pero en las pantallas informativas cada vez han ido retrasando más la hora de salida.

«Esto es alucinante. Teníamos que salir a las diez y media, pero primero nos han dicho que se retrasaba unos minutos, después, ha desaparecido la información, luego nos han dicho que una hora. Juegan con nosotros como les da la gana», ha comentado a ABC Laura Pérez, una malagueña que viajaba a Madrid por trabajo.

Sin llegadas

Según Adif, están terminando de solventar la incidencia que está provocando estos retrasos, pero aún no ha llegado ninguno de los trenes que venían en la mañana de este lunes desde Madrid hasta la estación Málaga María Zambrano. Estaba previsto que el primero llegara a las 9.34 horas, pero a las 12.00 horas aún no ha llegado a la estación.

Según indican las pantallas de la estación de tren, estiman que el de las 10.17 llegue a las 13.17, tres horas después. Y el resto de llegadas se prevén también con retrasos unas tres horas.

Imágenes del interior de la estación de Málaga este lunes MARÍA ALONSO

El alcalde de Málaga, afectado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido uno de los viajeros de tren afectados por los retrasos. En una entrevista en 'Espejo Público' ha explicado que la noche «ha sido dura, pero bien», preciando que en Córdoba supieron que habría problemas, y que se enteraron, posteriormente, de los retrasos. En concreto, a Atocha, en Madrid, han llegado pasadas las 05.00 horas, unas seis horas de retraso respecto a la hora de llegada. «Nos hemos adaptados a las circunstancias», ha sostenido.

«Creo que es bueno que se haga el máximo esfuerzo para tener una línea de Alta Velocidad, en general, la de Andalucía, en este caso, en la que se ha estado frágil en cuanto a lo que podríamos llamar una protección y seguridad, pero todas que estén bien protegidas, bien seguras, porque es muy importante para la imagen de la Alta Velocidad y para la imagen de España», ha dicho el alcalde de Málaga.

De la Torre ha valorado que España tiene «una buena línea» desde el punto de vista de la longitud. «Es la primera de Europa, pero tenemos que tener también una imagen de seguridad, no solamente en temas de retraso, sino seguridad», ha expresado.

Preguntado sobre cómo cree que puede afectar esta incidencia a la imagen de España teniendo en cuenta que se produce una semana después del apagón eléctrico, De la Torre ha recordado que el apagón era una cuestión «nacional», y lo ferroviario de este lunes es en la línea de Andalucía aunque «la Alta Velocidad forma parte de la marca España, en alguna medida».