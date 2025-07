La desaladora 'maldita' de Jesús Gil se convierte en la salvavidas de la Costa del Sol

La desaladora de Marbella fue construida en 1995. Jesús Gil ordenó su construcción viendo que el pantano de La Concepción estaba prácticamente seco. Se habilitó una captación de agua en la desembocadura del río Verde y se canalizó hasta la carretera de Istán. En 1996 ... la desaladora de Marbella era una realidad, pero se había construido con deficiencias y luego se vio envuelta en un proceso judicial por un desvío de fondos, a lo que siguió un impago de 22 millones de euros a la concesionaria.

Ilegal, mal construida y aprovechada para ganar dinero en las tramas corruptas de la ciudad sus problema acrecentaron con los años, como una maldición. Ahora, el presidente andaluz Juanma Moreno la ha reinaugurado tras una ampliación con el salvavidas ante la sequía para la Costa del Sol.

La Junta de Andalucía ha invertido ocho millones de euros en la modernización y ampliación de esta infraestructura. Ahora puede llegar a la producción de 20 hectómetros cúbicos, que es lo mismo que el un tercio del consumo de la Costa del Sol Occidental. «Era indispensable. Hemos tenido momentos de desabastecimiento de la población. Esta inversión garantiza el suministro», señaló Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella.

Sin embargo, no era una obra que tuviera que acometer el Gobierno andaluz, sino el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que declaró esta reforma de interés general pero no ha abonado ni un solo euro. «Una vez más, el Gobierno andaluz ha tenido que salir al rescate y afrontar una obra fundamental que no era de nuestra competencia», añadió el presidente andaluz.

Tras la primera inauguración solo estuvo abierta ocho años, hasta que en 2005 hubo un acuerdo entre el Gobierno y la Junta que permitió recuperarla. La ministra Cristina Narbona y la consejera Fuensanta Coves. El PSOE la volvió a inaugurar, pero luego Acosol, empresa pública que la gestionaba, vendió la planta a la estatal Acuamed por 35 millones de euros más 1,2 millones por los terrenos. Ahí la gestión se la quedó Acosol y el Gobierno recuperaría la inversión en un 75% al cabo de 25 años.

Mientras tanto, la capacidad se reducía a solo seis hectómetros cúbicos con el Gobierno sin invertir, hasta que Acosol volvió a comprarla por 41 millones de euros cuando Juan Sánchez (IU) era presidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol.

Con una sequía que hacía habilitar enganches en los puertos para traer a Andalucía barcos cargados de agua y con Acosol comprando agua desde hace años en el Campo de Gibraltar para abastecer a la población, la ampliación se vio como una «absoluta necesidad».

Por eso la Junta de Andalucía no espero al Gobierno y puso los ocho millones para poder ejecutar la obra. «Esta desaladora ya es capaz de desalar hasta 20 hectómetros al año, lo que supone entre el 15 y 20% de las necesidades hídricas de la Costa del Sol», aseveró el presidente, que probó el agua de la planta y dijo que era de buena calidad y que en solo cuatro horas se podía tener del mar al grifo para el consumo.

Según la Junta de Andalucía, la obra garantiza un cuarto de los recursos necesarios y, si fuera necesario, permitiría transferir recursos desde la Costa del Sol hasta Málaga y desde Málaga a la Axarquía, al estar conectados los sistemas.

2.000 millones

De este modo, Moreno insistió en que desde 2019 hasta final de 2025, el Ejecutivo andaluz habrá movilizado cerca de 2.000 millones de euros en mejoras hídricas de todo tipo y, concretamente, en la provincia de Málaga están ya ejecutadas 39 actuaciones por un valor cercano a los 150 millones de euros, a lo que se suman otras siete por unos 120 millones que están ahora en marcha.

En este punto, Juanma Moreno concretó que solo este año se van a destinar 555 millones de euros, lo que supone duplicar el presupuesto que se destinaba a agua en 2018. Además, Moreno apuntó que en la actualidad están activas un total de 102 obras hídricas en las ocho provincias andaluzas por un presupuesto superior a los 640 millones de euros.

El balance hecho detalla que desde 2019 se han puesto en marcha hasta cuatro Decretos de Sequía, que engloban intervenciones por más de 500 millones y que han permitido incrementar los recursos disponibles en 208 hectómetros cúbico al año en la región.