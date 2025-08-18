Defensa condecora a los legionarios de Ronda que se desplegaron en la DANA de Valencia

El legionario de Primera Sergio Ñañez se enteró en las calle de Paiporta de la situación de aislamiento de una anciana en su propio domicilio. «Llevaba varios días durmiendo en una silla de ruedas», aseguró el general Carreras, que destacó como el soldado subió a la casa de la mujer para interesarse por su estado y, al ver la situación en la que estaba, avisó a los servicios médicos de la Legión. «Es nuestro trabajo», dijo el soldado con modestia.

La capitana Estíbaliz Calahorro fue la que subió tras la llamada. Llevaron medicamentos y el prestaron atención médica con cariño y cercanía. Durante días, fue atendida por la Legión en aquella casa aislada, donde solo se podía acceder por un primero piso destrozado. «La vistamos para cubrir sus necesidades», recuerda la capitana, quien dice que la anciana estaba «muy agradecida». Los dos miembros del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión han sido condecorados este lunes en el Campamento de la Legión de Ronda.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado a 50 legionarios de Ronda por su despliegue en la DANA de Valencia. «Todos y cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas son excepcionales, hacen de España un gran país y siempre están a disposición de los ciudadanos», remarcó la ministra, que dijo sentirse orgullosa del pasado, presente y futuro de la tropa legionaria.

El Tercio 'Alejandro Farnesio' de Ronda en el segundo acuartelamiento de la Brigada de la Legión a la que pertenece, y constituye uno de sus elementos fundamentales de maniobra es una unidad de élite. Esta brigada es la más grande de la Legión, y sus más de dos millares de damas y caballeros legionarios están altamente preparados para participar en misiones internacionales de paz y permanentes, así como en operaciones de apoyo a la población en catástrofes naturales, incendios e inundaciones.

Casi el 100% de los legionarios destacados en Ronda fueron a la DANA (872 de 900) dentro de los más 2.500 que la brigada desplegó con motivo de la DANA. Nadie rehuyó el compromiso. «El pueblo de Valencia gritó a mí la Legión y la Legión fue a ayudarle», reseñaba uno de los mensajes del video del general de brigada Carreras. «Estuvieron desde el primer momento ayudando en la tragedia, siendo un apoyo y refugio para quienes necesitaban ayuda», abundó la ministra.

«Para quienes se desplazaron y estuvieron sobre el terreno, ha sido una gran satisfacción poder estar allí, ayudar y contribuir con nuestro trabajo», ha dicho el general Carreras, como jefe de la Brigada «Rey Alfonso XIII' II de la Legión, que repasó también actuaciones en el terremoto de Lorca o en las inundaciones de Pulpí.

Homenaje a los caídos en el Tercio Alejandro Farnesio de Ronda EFE

En Valencia, una de las más complejas, fue la previa a la entrada al parking en el sótano de un centro comercial. En los medios se publicó que podía estar lleno de muertos. Nadia había entrado y no se sabía lo que iba a haber allí abajo. «Preparamos psicológicamente a todos para que cualquier cosa», ha recordado el general, quien reseñó que, afortunadamente, no había cadáveres en aquel aparcamiento.

Después de 13 rotaciones en Valencia, más de 2.500 legionarios estuvieron en la DANA, fundamentalmente en Paiporta, donde realizaron tareas de limpieza en garajes y aparcamientos públicos, sin olvidar la importante labor social o de recuperación de la zona. «Se hacía en pequeños grupos para poder solventar los problemas que afectaban a las vidas de las familias», ha aseverado el general, quien ha dicho que para la Legión «fue importante poder ayudar cuando los ciudadanos lo necesitaban».

«El poder ayudar a la gente, como lo hacen ustedes, como lo están haciendo ahora en la lucha contra los incendios, siempre con profesionalidad, pero sin dejar de lado el componente humano es algo que nos enorgullece a todos», ha indicado la ministra. Es por este tipo de misiones, ha señalado la ministra, que las Fuerzas Armadas «son la institución mejor valorada en nuestro país«.