Declarado un incendio forestal en la Serranía de Ronda

Las llamas del incendio declarado en la Serranía de Ronda

A las dos de la madrugada de este miércoles 17 de septiembre se ha declarado un incendio en el paraje Cortijo El Navazo, ubicado en la localidad malagueña de Parauta, según ha confirmado el Plan Infoca a través de su cuenta de X.

Medios terrestres del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía trabajan en la zona desde esta noche para sofocar las llamas del incendio forestal declarado en dicho municipio del Valle del Genal.

En el fuego de la Serranía de Ronda están trabajando siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas, una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y una unidad móvil de meteorología y medio ambiente, según ha comunicado Infoca a través de dicha red social.

A las 8:35 horas, Infoca ha informado a través de su cuenta en X, que se han incorporado cuatro medios aéreos a los trabajos de extinción.