Declarado un incendio forestal en Monda (Málaga)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) está trabajando desde primera hora de la extinción de un incendio en el término municipal de Monda, en la provincia de Málaga.

El fuego se localiza en el citado enclave de la comarca de Sierra de las Nieves, en concreto en el paraje de Sierra Canucha.

Es una zona forestal muy densa, y que cuenta con el hándicap de que sopla el viento de Terral. El Plan Infoca ha desplegado un ataque al fuego por tierra con un centenar de efectivos, ya que al ser de noche no pueden emplearse medios aéreos.

El Plan Infoca espera que la bajada de temperaturas favorezca las labores de extinción de las llamas, que se localizan en un lugar de difícil acceso.

Por el momento hay en la zona nueve grupos de bomberos forestales y tres vehículos autobomba.

De otro lado, el Plan Infoca ha dado por estabilizado a última hora de esta tarde un incendio declarado en el paraje El Pocico de Lubrín (Almería), en cuyo término municipal ya se registró otro siniestro de este tipo el pasado mes de julio. Según ha informado el dispositivo adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en sus redes sociales, el fuego, que se ha detectado sobre las 18.30 horas de este jueves, ha sido controlado 19.30 horas.

Para controlar las llamas próximas a zonas de cortijos y cultivos, se han desplegado dos helicópteros semipesados.

Asimismo, han participado en el operativo siete grupos de bomberos forestales, acompañados por tres técnicos de operaciones, dos agentes de Medio Ambiente y un camión autobomba. Además, en las labores de extinción colaboran efectivos de los Bomberos de Levante.

