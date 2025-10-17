Suscríbete a
El Cristo de la Legión vuelve a tener retablo tras ser destruido en la quema de iglesias de Málaga en 1931

Mena culmina un proyecto histórico que recupera el esplendor artístico perdido tras los disturbios anticlericales

Mena recuperará el esplendor de la capilla arrasada por los republicanos en la quema de conventos de 1931

Nuevo retablo de la Congregación de Mena
Nuevo retablo de la Congregación de Mena Congregación de Mena
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

La Pontificia y Real Congregación de Mena ha vivido una jornada histórica con la presentación y bendición del nuevo retablo que enmarca al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, el venerado Cristo de la Legión, y a Nuestra Señora de la Soledad, ... en la parroquia de San Carlos y Santo Domingo.

Descarga la app