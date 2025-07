Este es el conocido restaurante de Fuengirola en el que ha comido Jennifer López antes de su concierto

Durante este mes de julio, Jennifer López se encuentra en España llenando escenarios con su gira 'Up All Night Live In'. Seis años después, la icónica artista de El Bronx vuelve a nuestro país con un espectáculo que promete sorprender a todos su fans. La primera para fue en Pontevedra, el pasado día 8 y, tras su paso por Cádiz el día 10, la cantante hace su próxima parada en Fuengirola.

Es este viernes 11 de julio cuando Jennifer López actúa en la localidad malagueña, donde hubo un cambio de ubicación en las últimas semanas. Y es que la neoyorkina, en un principio, iba a realizar su show musical en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga; sin embargo, finalmente, su concierto se desarrolla en el Marenostrum. Precisamente, fue ese el escenario en el que ya actuó con motivo de su gira 'It's my party: The Live celebration', en 2019.

Jennifer López visita un conocido restaurante de Fuengirola

Tras su concierto del jueves en Cádiz, Jennifer López se dirigió a Fuengirola, donde tiene contemplado su próximo compromiso, para las 21.45 horas de este viernes. Eso sí, antes de su actuación en tierras malagueñas, la cantante tuvo tiempo de visitar este municipio de la Costa del Sol y, cómo no, disfrutar de su gastronomía. Lo hizo, además, en un conocido restaurante de Fuengirola, como es Los Marinos José, dedicado principalmente a los pescados y mariscos.

Los Marinos José Dirección: P.º Marítimo Rey de España, 161 - 29640 Fuengirola, Málaga.

Teléfono: 952 66 10 12.

Horarios: de martes a sábados, de 13.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 22.30 horas. Cierra los domingos y los lunes.

Web: www.losmarinosjose.com.

Ubicado en el paseo marítimo, frente a la playa de Carvajal, este restaurante ha sabido combinar tradición marinera con una apuesta decidida por la calidad. Con una cocina abierta al comedor, una impresionante vitrina donde se exhiben los pescados y mariscos más frescos, y una terraza semiacristalada que permite disfrutar del entorno con comodidad, Los Marinos José ha sido completamente renovado con un estilo moderno y sobrio.

Historia de Instagram en la que aparece Jennifer López en Los Marinos José Instagram / @pablomarinojose

No es casualidad que cuente con dos Soles Repsol, que figure en la prestigiosa Guía Michelin y que haya sido elegido por segundo año consecutivo como el mejor restaurante de Europa en categoría 'casual' según la guía OAD. Y, a pesar de que en verano es muy difícil conseguir mesa, Jennifer López pudo saborear los platos de este lugar, al tiempo que sorprendió al resto de comensales que allí se encontraban.