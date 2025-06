Conceden la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al subinspector muerto tras chocar con unos ladrones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, ha concedido este jueves la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al agente de Policía Nacional fallecido tras una colisión en la A-7 con un vehículo, que circulaba en sentido contrario y que huía tras un robo.

Así lo ha informado la Policía Nacional en un mensaje en redes sociales, en el que recuerdan que el subinspector de la Comisaría del Distrito de Málaga falleció en acto de servicio esta madrugada cuando regresaba a su domicilio desde su puesto de trabajo. «Nuestro corazón está con sus familiares y amigos», han escrito.

Por otro lado, según han precisado fuentes policiales, tras el suceso tanto el director de la Policía, como el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, se desplazan a Málaga para mostrar condolencias y hacer entrega de la cruz roja a título póstumo.

El ministro de @interiorgob, a propuesta del director general de @policia, ha concedido la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo a nuestro compañero Antonio



Falleció en acto de servicio esta madrugada cuando regresaba a su domicilio desde su puesto de trabajo



Ambos han estado en la toma de posesión de la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, que ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del agente.

Cuatro muertos

El accidente que ha costado la vida a un subinspector de la Policía Nacional este jueves ha tenido lugar en la autopista AP-7 en Torremolinos y se ha saldado con cuatro muertos. Uno de ellos es el Policía Nacional, que regresaba de trabajar toda la noche e iba a su casa en Benalmádena. Los otros tres son los fugitivos, que eran perseguidos por las autoridades tras el robo de una farmacia en la barriada de Puerto de la Torre, en Málaga capital.

Según fuentes de la investigación, se trataba de un grupo de albaneses que se dedicaba a los alunizajes. Es una práctica en la que se empotra el coche contra la verja o los escaparates para luego robar en el interior. Pero en esta ocasión burlaron el sistema de seguridad, manipulando el cierre, para entrar a la farmacia. Tras asaltar violentamente el establecimiento se dieron a la fuga.

Entraron en AP-7 seguidos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Una fuga temeraria en la que los coches patrulla iban detrás de ellos con afán de detenerlos, hasta que los ladrones se metieron en sentido contrario en plena autovía. No eran aún las cinco de la mañana.

Sobre las 5.10 horas comenzaron a sonar los teléfonos de Emergencias. Las propias autoridades avisaban al 112 de un siniestro en plena autovía, en sentido Algeciras, con varios atrapados. El golpe obligó a cerrar el carril derecho de la AP-7 a la altura del kilómetro 226, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

Reforzar la seguridad

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha pedido este jueves al Gobierno de España, tanto al subdelegado en Málaga, Javier Salas, como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se tomen en serio la seguridad en Andalucía y, en particular, en la provincia de Málaga y en la Costa del Sol. «Se les ha ido de las manos el tema de la seguridad», ha lamentado España.

Así se ha pronunciado España en declaraciones a los periodistas, a raíz del accidente mortal de este jueves. «No puede ser que día sí y día también nos encontremos con sucesos que están creando enorme inseguridad y que están dañando la imagen de nuestra tierra, la imagen de la Costa del Sol, la imagen de Málaga y de Andalucía», ha afirmado España antes de señalar que no es algo que ocurre solo en Málaga, sino también en Cádiz o Sevilla con las narcolanchas.

«Urgentemente pido al Gobierno de España que se tome en serio la seguridad de nuestra tierra, que refuerce con medios personales y con medios materiales a Andalucía porque no podemos cada día levantarnos con un acontecimiento trágico, no solo por lo que supone de imagen para nuestro turismo, sino también por tener que lamentar, cómo no, esas pérdidas de vidas humanas», ha concluido.

Un tiroteo cada tres noches

Y es que en Andalucía se ha registrado un tiroteo cada tres noches entre el 31 de marzo y el 10 de mayo. Y la mitad de ellos ha sido en la Costa del Sol. Así, es innegable que las armas están cada vez más presentes en las calles de la región.

Ya no solo las grandes organizaciones tienen acceso al armamento, cada vez más pesado, sino que los pequeños clanes, los camellos de barrio y hasta los 'malotes' de callejuelas tienen acceso a una Glock de nueve milímetros por 6.000 euros.

«Cualquier niñato con una pistola dispara en un bar o muchos que antes iban con un cuchillo ahora tienen una pistola», dicen fuentes de la Policía Nacional dedicada a investigar algunos tiroteos en la Costa del Sol. Con esos mimbres, Andalucía acaba de vivir una cuarentena de plomo. Una última oleada en la que se han registrado 14 tiroteos en solamente 40 días.

Sin ir más lejos, este fin de semana, un nuevo tiroteo en la Costa del Sol se ha saldado con dos muertos. A las puertas de un bar de copas de Fuengirola, en pleno paseo marítimo, unos encapuchados se bajaron de un coche armados este pasado sábado y comenzaron a disparar.