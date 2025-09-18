Suscríbete a
La Comic-Con levanta en Málaga su ciudad fantástica

El evento se celebra del 25 al 28 de septiembre y espera la presencia de 120.000 personas

Montaje de la ciudad de la Comic-Con en Málaga
J. J. Madueño

Málaga

Una ciudad fantástica de elfos, personajes milenarios y magia empieza a tomar cuerpo en Málaga. Hierros, operarios, camiones, maquinaria, estructuras... La Comic-Con está desarrollando su universo en el Palacio de Feria en Congresos, en un evento, que por el momento, ya está ocupando más ... territorio que ninguno anterior en la historia de este lugar. Los más de 120.000 asistentes que se esperan del 25 al 28 septiembre, disfrutarán de más de 300 horas de contenido exclusivo.

