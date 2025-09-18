La Comic-Con levanta en Málaga su ciudad fantástica

Una ciudad fantástica de elfos, personajes milenarios y magia empieza a tomar cuerpo en Málaga. Hierros, operarios, camiones, maquinaria, estructuras... La Comic-Con está desarrollando su universo en el Palacio de Feria en Congresos, en un evento, que por el momento, ya está ocupando más ... territorio que ninguno anterior en la historia de este lugar. Los más de 120.000 asistentes que se esperan del 25 al 28 septiembre, disfrutarán de más de 300 horas de contenido exclusivo.

Será cuatro días de las grandes referentes de la industria, habiendo exhibiciones, paneles, presentaciones, estrenos, experiencias inmersivas y de 'gaming', concursos y 'cosplay'. El recinto asignado dentro del palacio tiene un espacio de 82.000 metros cuadrados con capacidad para 4.500 personas simultáneamente. Ahí se están preparando guiños constantes a la feria original, pero sin perder el valor de la cultura regional.

Los exteriores del Palacio de Ferias y Congresos son otros 22.000 metros cuadrado preparados para la diversión con una gran oferta gastronómica y un escenario propio, además de atracciones.

Desde las diez de la mañana hasta la diez de la noche, miles de eventos talleres y puestos abrirán sus puertas. El 'Exhibitor Hall' contará con la presencia de marcas como Disney, Bandai y Funko. Este lado más internacional está encabezado por Arnold Schwarzenegger, el actor y director de Hollywood será el invitado de honor.

Montaje de las carpas exteriores J.J.M.

Pero tanto San Diego Comic-Con como el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han puesto su interés en representar el talento local y nacional. Silvia Aráez, CEO de Anima Stillking, y Javier Coronilla, creador de robótica y animática para la industria del cine, tendrán su espacio en el evento más importante de la cultura pop.

La línea narrativa que se ha seguido durante la creación de la primera edición de la feria es la del viaje del héroe. Una aventura para salir de los limites e ir a buscar algo extraordinario y volver para contarlo. Para llevar esto a cabo se cuenta con once verticales de contenido: Animación, CGI/VFX, cine, cómic, coleccionismo, 'cosplay', 'gaming', juegos de rol, juegos de mesa, 'K-dance' y literatura.

Muchas de estas categorías ya tienen eventos planificados y otras se irán anunciando paulatinamente hasta el primer día de feria, el 25 de septiembre, llenando así las más de 300 horas de contenidos exclusivos en esta ciudad fantástica que ya empieza tomar envergadura.