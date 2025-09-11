Suscríbete a
Colapso de tráfico en Málaga: casi 100.000 vehículos al día acceden por la costa oriental

Un estudio de la Fundación Maeca apunta a una serie de obras con las que se descongestionaría el tráfico

El importe de esas actuaciones, según los ingenieros, no superan los 14 millones de euros

El ingeniero Carlos Atienza presentando el estudio
El ingeniero Carlos Atienza presentando el estudio ABC
J. J. Madueño

Málaga

El ingeniero Carlos Atienza ha presentado este jueves el informe técnico realizado sobre los colapsos de tráfico en la Costa del Sol Oriental. Es un análisis de los datos de tráfico en este tramo de la A-7, la identificación de posibles actuaciones sobre ... la infraestructura existente a corto plazo, un análisis cualitativo de las ventajas y debilidades de cada propuesta, así como una valoración estimada de las inversiones requeridas para las actuaciones seleccionadas con un coste de 14 millones de euros.

