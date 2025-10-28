Suscríbete a
La cofradía de Málaga que custodia una reliquia del lugar donde murió Cristo

La piedra del Gólgota irá incrustada en la nueva «Cruz del Mundo», que será bendecida en Roma el 2 de mayo de 2026 y procesionará en el 50.º aniversario de la congregación

El Cristo de la Legión vuelve a tener retablo tras ser destruido en la quema de iglesias de Málaga en 1931

Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

El lugar donde Jesús dio sus últimos pasos antes de ser crucificado tiene hoy un reflejo tangible en Málaga. La Hermandad del Monte Calvario custodia desde este viernes 24 de octubre un pequeño fragmento de la roca del Gólgota, el ... monte sagrado donde fue crucificado Jesucristo.

