La cofradía de Málaga que custodia una reliquia del lugar donde murió Cristo

El lugar donde Jesús dio sus últimos pasos antes de ser crucificado tiene hoy un reflejo tangible en Málaga. La Hermandad del Monte Calvario custodia desde este viernes 24 de octubre un pequeño fragmento de la roca del Gólgota, el ... monte sagrado donde fue crucificado Jesucristo.

La reliquia, traída desde Jerusalén por la Custodia Franciscana de Tierra Santa, no es «un objeto para guardar en un relicario», como subrayan en la hermandad, sino un signo vivo de fe con un profundo sentido catequético: una piedra que invita a comprender y meditar los últimos pasos de Cristo antes de su entrega en la cruz.

La entrega se celebró con una eucaristía en la iglesia de San Lázaro, arropada por numerosos hermanos y devotos. La reliquia fue traída personalmente por fray Aquilino Castillo, fraile de la Custodia de Tierra Santa, y su concesión contó con el aval del entonces obispo de Málaga, Jesús Catalá Ibáñez.

Celebración de la eucaristía en la que se presentó la reliquia a los hermanos Hermandad del Monte Calvario

Se trata, explican desde la hermandad, de un fragmento auténtico de la piedra del Monte Calvario, extraído y certificado por los custodios de Jerusalén, responsables del Santo Sepulcro, la Vía Sacra y el propio Calvario.«Viene lacrada con sus sellos oficiales para garantizar todo el proceso; no es una piedra cogida de cualquier lugar», subrayan desde la corporación, que insiste en la rareza y el valor espiritual de esta concesión: «Es muy difícil que te den algo así».

La singularidad del hecho obliga a una relación distinta con la reliquia. En la cofradía rehúyen términos como almacenar y hablan, con toda intención, de custodiar: «Nos convertimos en guardianes de una mínima parte del lugar santo». Por eso, además de las medidas de seguridad habituales, recalcan la dimensión formativa: la piedra «se debe enseñar, se debe explicar».

Es decir, generar catequesis en torno al sentido del Calvario y al paso de Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, cuyo misterio, la caída camino del Gólgota, enlaza de forma natural con la procedencia de la reliquia. La piedra será incrustada en la nueva Cruz del Mundo, que el Señor estrenará en el 50.º aniversario de la congregación.

Una cruz que peregrinará por el mundo

La cofradía detalla ya el itinerario de la Cruz del Mundo. La reliquia se insertará en el centro de la nueva cruz y será bendecida en Roma el 2 de mayo de 2026, en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat.

A partir de ahí, emprenderá un recorrido peregrino: en agosto, concluirá una etapa del Camino de Santiago; entre septiembre y octubre está prevista su visita a Sevilla, al convento de la Orden de los Frailes Mínimos, con la que la cofradía mantiene vínculos; y regresará después a Málaga, con paradas en la Catedral y en la Basílica de la Victoria, además de otras ciudades que la han solicitado.

En 2027, año del 50.º aniversario de la hermandad, el Señor llevará por primera vez esta cruz en una procesión extraordinaria, y a partir de entonces será la cruz con la que procesione ordinariamente.

Hasta que se complete ese proceso, la reliquiano será visitable. La cofradía explica que debe peregrinar primero a Roma para su bendición y, ya de vuelta, quedará integrada en la cruz. Cuando la Cruz del Mundo no esté peregrinando, se expondrá a la veneración en San Lázaro, la sede canónica de la corporación. «No es una pieza de museo ni una curiosidad histórica: su lugar es la cruz, y su fin es mover a la oración y a la conversión», subrayan.

Un testimonio vivo de fe

La congregación explica que la concesión de una reliquia de esta naturaleza depende de la trayectoria devocional y del arraigo de la hermandad. «Se valora que cuente con fieles comprometidos, cultos estables y una razón espiritual bien definida. En nuestro caso, el título del Señor, Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, y la responsabilidad del Vía Crucis oficial de la ciudad explican el porqué», señalan desde la corporación. En ese marco, subrayan que la piedra del Gólgota no banaliza el culto, sino que lo concentra: «No es un tesoro que se esconde, es un testimonio que se enseña».

La Hermandad del Monte Calvario refuerza con esta concesión el patrimonio de fe y cultura sacra de Málaga. La corporación subraya la importancia de mantener el equilibrio entre devoción y prudencia: una custodia rigurosa, una catequesis clara y un culto público bien ordenado. «El valor no está en el tamaño de la piedra, sino en lo que significa: los últimos pasos del Señor hacia la entrega total», destacan sus responsables.

El próximo destino será Roma, donde el 2 de mayo de 2026 la nueva cruz será bendecida antes de iniciar su largo peregrinar. Luego vendrán el Camino, Sevilla y el regreso a Málaga, donde en 2027 se alzará en procesión como Cruz del Mundo y de la ciudad, no solo hecha de madera y piedra, sino de memoria, oración y testimonio.