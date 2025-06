Clamor en Málaga contra el Gobierno por la corrupción: «¡Pedro Sánchez, dimisión!»

Banderas de España y de Andalucía, en las manos de 5.000 personas que completaron aforo en el Pabellón de Carranque en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga. Muchos se quedaron fuera. No pudieron entrar, pero mostraron igual su indignación. Sobre atril, peticiones de «honestidad desde el Sur» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el claro «basta ya» de Patricia Navarro, presidenta del PP de Málaga. En la grada, en la pista y en la calle, a una sola voz el clamor contra un presidente acorralado por la corrupción: «Pedro Sánchez, dimisión».

El primero en hacer girar el pulgar hacia abajo a este auditorio fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno: «Pensaba que la corrupción en Andalucía había quedado desterrada, pero El señor Zarrías, condenado por los ERE, contrataba y le pagaba a la señora fontanera un sueldo para que desde Andalucía investigara a los miembros del Consejo de Gobierno e investigarme a mí para buscar bulos».

«No han encontrado nada», ha aseverado Moreno. En la grada se escuchó un grito de «a la puta calle» contra el gobierno y se coreó el «Pedro Sánchez, dimisión». «No pensaba que nos iba a llegar y grandes obras que se están haciendo desde hace seis o siete años, como el puente del centenario, con dos años de retraso, se utilizaba para las mordidas«, remarcó el líder popular.

Moreno reconoció que esta semana le ha dado «vergüenza» como se repartían las mordida en los audios publicados. «A la calle todos. Es una vergüenza como se hablaba de las mujeres en esas conversaciones«, ha rematado el presidente andaluz, quien exigió que »de una vez por todas este gobierno se vaya y nos deje vivir tranquilos sin corrupción«.

Juanma Moreno afeó la posición ante la corrupción de María Jesús Montero. «La posición de algunas, que son la numero dos del PSOE, y que, supuestamente, por arriba y por abajo se repartían cosas, pero no se ha enterado de nada. Que puso la mano en el fuego y se ha achicharrado no una, si no dos veces«, ha apuntado Moreno, que le reprocho »la gran oportunidad perdida« de dar explicaciones en su acto en Écija de este domingo. »Tiene que pedir perdón y asumir la responsabilidad. No lo ha hecho«, ha reprochado.

Noticias relacionadas

Ante esto, Moreno pidió no dar «ni un paso atrás» para no volver «a las viejas historias de corrupción». «Ni un paso atrás», ha señalado antes de dar paso a Alberto Núñez Feijóo, al que deseó que sea presidente en la primera oportunidad que tenga. Y como tal se comportó Feijóo dio un perfil presidencial y duro contra Pedro Sánchez, acabando el discurso con la líneas bases del código ético del centro derecha para recuperar «honestidad» en la política.

Alberto Núñez Feijóo ha recordado que en España «no va a resignarse». «Han despertado una reacción cívica sin precedentes y que me comprometo a llevar la a las urnas, porque no somos como ellos«, ha apuntado Feijóo, quien destacó la »honestidad« de Juanma Moreno, Francisco de la Torre o del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

Juanma Moreno en su discurso tras ser el territorio que más avales ha entregado a favor de Feijóo EP

El presidente del PP, que acaba gira en Málaga como candidato a seguir siendo el líder de Partido Popular en Málaga por ser la delegación donde más avales recogió y se arropó con las ocho provincias andaluzas para aseverar que estuvo 14 años presidente de Galicia y gestionó en los gobierno de Aznar el Insalud y Correos sin que «jamás haya habido de mi gobierno ni de mi equipo un imputado por corrupción en 30 años».

«Me escandaliza como ciudadano y me repugna como político. O se es honesto o un trincón. El que trinque va a la calle y no cabe en le PP, mientras yo sea presidente. No cabe«, ha remarcado Feijóo, que dijo que lo primero que hacer en el Gobierno es »limpiar y desinfectar el vertedero«.

Para líder de la oposición «España no está sola, sino que es el Gobierno». «No está rendida, debe rendirse a la democracia Pedro Sánchez. No está silenciada por mas que el Gobierno no quiere escuchar. Por tanto, no tiene escapatoria. Sánchez tiene que dimitir porque sabía todo lo que sucedía en su entorno, como cómplice, y si no sabia nada, lo tiene que hacer por mentiroso. Miró para otro lado y ahora nos dice que no lo sabía«, reprochó Feijóo, quien dijo que en el PSOE »han metido la mano en el fuego y tienen los brazos ardiendo«.

«Que no aplace más lo inevitable y se entreguen a la voluntad de los españoles. Están acorralados por su mentiras, corrupción y un pueblo que quiere recuperar su dignidad, que no puede ser rehén de la delincuencia de su gobierno. Hay decirlo alto y claro. Que cuenta lo que saben, devuelvan los robado, confiesen, paguen y dimitan», ha añadido Feijóo, que en varias ocasiones levantó los gritos de «dimisión» contra Pedro Sánchez y que exigió que el presidente del Gobierno comparezca esta semana en el Congreso de los Diputados.