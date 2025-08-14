Cinco ultras detenidos en Málaga por una paliza a dos jóvenes de una hinchada rival Se les atribuye lesiones con abuso de superioridad y un delito de odio; un vigilante habría grabado el tatuaje de una de las víctimas y lo difundió para persuadir a los agresores

La Policía Nacional ha detenido en la capital malagueña a cinco aficionados ultras de fútbol por la agresión a dos jóvenes de un equipo rival que se encontraban de vacaciones en la ciudad. Uno de los perjudicados quedó en estado de semiinconsciencia en la vía pública, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el 12 de julio, alrededor de las 22.30 horas, en el aparcamiento exterior de un establecimiento de ocio. Un grupo de varones abordó a los dos turistas y les propinó golpes y patadas hasta dejar a uno de ellos tendido en el suelo.

Las primeras pesquisas, desarrolladas por la Brigada Provincial de Información, han determinado que los supuestos autores pertenecen a una hinchada ultra y que el detonante habría sido el tatuaje con el escudo de un club rival que porta una de las víctimas, la que sufrió los daños más graves. Las aficiones implicadas mantienen ideologías políticas opuestas y acumulan antecedentes de altercados de orden público.

La investigación apunta además a la participación de un trabajador del complejo, con funciones de vigilancia y seguridad, que habría grabado a los jóvenes dentro del local para mostrar el tatuaje y lo habría difundido en una red social, con el propósito de movilizar a otros seguidores de su grupo para consumar la agresión.

La colaboración de la Brigada Provincial de Policía Científica ha sido clave para que los agentes identificasen a los cinco sospechosos. En un dispositivo conjunto de la Brigada Provincial de Información, la Comisaría General de Información y la Unidad de Vigilancias y Apoyo Operativo de la Comisaría Provincial de Málaga, fueron arrestados y puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de lesiones, con abuso de superioridad, y de odio, por ideología. La operación permanece abierta y no se descartan nuevas identificaciones y detenciones.