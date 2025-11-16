Suscríbete a
Cinco heridos en un accidente con un conductor 'kamikaze' en la autopista de Mijas

Los heridos en la colisión son cuatro mujeres y un hombre, todos trasladados al hospital

Una de las afectadas se encuentra grave en el hospital Costa del Sol de Marbella

El coche en sentido contrario antes de la colisión
El coche en sentido contrario antes de la colisión Fuengirola Se queja
J. J. Madueño

Mijas

Cinco personas han resultado heridas en un accidente con un conductor 'kamikaze', que circulaba en sentido contrario por la AP-7 en Mijas. Los heridos han sido evacuados al Hospital Costa del Sol de Marbella tras el accidente de tráfico.

Según ha informado el ... Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos informaron sobre las 17.40 horas del sábado, cuando un vehículo circulaba por la autopista en dirección a Málaga por los carriles del sentido a Algeciras.

