Cinco heridos en un accidente con un conductor 'kamikaze' en la autopista de Mijas

Cinco personas han resultado heridas en un accidente con un conductor 'kamikaze', que circulaba en sentido contrario por la AP-7 en Mijas. Los heridos han sido evacuados al Hospital Costa del Sol de Marbella tras el accidente de tráfico.

Según ha informado el ... Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varios testigos informaron sobre las 17.40 horas del sábado, cuando un vehículo circulaba por la autopista en dirección a Málaga por los carriles del sentido a Algeciras.

Minutos después, varios avisos indicaron de que este turismo había colisionado con otro a la altura del kilómetro 207, motivo por el que la sala coordinadora alertó de inmediato a Bomberos de Mijas, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó a una UVI móvil. Por su parte, los servicios sanitarios han confirmado que, como consecuencia de este accidente, cinco personas han resultado heridas y fueron evacuadas al Hospital Costa del Sol. Se trata de cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36. Una de ellas en estado de gravedad.

