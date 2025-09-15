Suscríbete a
Los cinco gestos en Málaga que retratan a Pedro Sánchez

Análisis

Los hechos retratan al presidente del Gobierno en su última visita a Andalucía para presentar a María Jesús Montero como candidata a la Junta

Falcon, baño de masas y medias verdades de Sánchez en Málaga

Pedro Sánchez haciéndose un selfie con una simpatizante
J. J. Madueño

Málaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó este pasado domingo a Málaga para impulsar a María Jesús Montero como candidata a la Junta de Andalucía contra Juanma Moreno. Una estancia de solo tres horas en la que los discursos estuvieron trufados de datos refutables, ... sobre todo en la parte evocadora a una supuesta etapa dorada del socialismo en la región. En medio de la aceleración de Montero y la sonrisa pícara de Sánchez, hubo gestos, convertidos en hechos, que retrataron al presidente como en un desglose de sus casi ocho años de política desde la Moncloa.

