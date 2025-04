El cielo lloró de emoción al ver a Málaga rezar a la Virgen del Rocío

Rocío. Blanca. Novia de Málaga, de una ciudad que la venera, la quiere y bebe los vientos por su presencia. Es la primera en salir el Martes Santos. Es la que llena las calles con su blanco puro, con su orden. Cada año suma nazarenos. Este año un tramo más en el Cristo y dos en la Virgen. «¡Cómo se le dice a la Virgen!», decía el pequeño Samuel. «Valiente, valiente y valiente», respondía todo el cuerpo de acólitos de la Virgen. Es una hermandad sensata, valiente, que se echó a la calle para gozo del pueblo y suspiros de sus hermanos. El cielo gris con claros y nubes. La previsión halagüeña. Nadie quería privar a Málaga de ver a su 'novia'. Todos querían rezarle con una sola alma, pero el agua amenazaba y al final descargó un chubasco que hizo llorar a los más antiguos.

El cielo era inestable. Cuando el Cristo bajaba calle Carretería, cayeron unas gotas. «No queremos agua», cantaba Málaga, que rompió en aplausos en el primer claro. «Son unas gotas», se conformaban los que llevaban esperando a la cofradía en la Tribuna de los Pobres desde hacía más de cinco horas. Allí sentados, aguardando a un instante junto a los tronos. Y volvió a gotear el cielo cuando el Cristo llegaba. «Rocío», coreaban los cientos de congregados y más aplausos a los rayos de sol.

El Nazareno de los Pasos, que ya prepara su 50 aniversario, marchó sobre las cabezas del pueblo. Fue a pulso de sus hombres de trono. Venerado, haciendo disfrutar a los presentes. Dos pulsos, vivas y aplausos para marcharse con el cariño de una Málaga que esperaba a la Madre. A la Reina del barrio de la Victoria, a 'la novia', que con su blanco majestuoso tintineaba bajo el palio por la calle abajo. Entre fotos, suspiros, besos lanzados desde los laterales y Málaga coreando su nombre. Rocío. A la que todo rezan a una voz.

Llego a la Tribuna de los Pobres, que se llama así porque no es oficial, porque no se paga por estar allí, porque es la que ocupa el pueblo para rezar a sus devociones. Allí pasaron sin romper el orden la legión de nazarenos y los niños repartiendo estampitas, piruletas y alegría por tener a la Virgen en la calle, pese a las nubes.

Llegó 'la novia' y comenzó a girar, hasta que encaró a todos en esa tribuna oficiosa que el pueblo ocupa. Una escalinata de devoción. En el giro todo los rezaron. «Dios te salve María...», cantó Málaga jubilosa, entregada a la fe por una Virgen con sus manos abiertas, que recibe cada plegaria. El Ave María de Málaga a su 'novia' fue bajo el sol, con algunas nubes, dos pulsos de los hombres de trono durante el rezo para delirio de los que se agolpaban en cada centímetro de calle. Todo era júbilo. A la Virgen se le decía «guapa» y se le vitoreaba. La escalinata lloraba de emoción.

Chaparrón

Y en ese éxtasis comenzó a llover. El chaparrón no fue largo, pero muy intenso, como el llanto de la joven que al verla de frente en medio de la Ave María no era capaz de seguir rezando y comenzó a llorar. Hasta el cielo se emocionó con la comunión de Málaga con su novia. Y descargó. Aquel ambiente inestable se quebró en goterones, como quien se quiebra a lágrima viva cuando recuerda las tardes de oración en San Lázaro frente a la Virgen.

Francis Silva

Su banda no la abandonó. Sus hermanos no se fueron de su lado. Y Málaga tampoco huyó. Aguantó el chaparrón mientras Curro Claros, que la viste con elegancia, sacaba los plásticos y en el trono se tapaba su manto. Nadie se fue hasta que pasó la lluvia. Una nube traicionera que no supo resistir el llanto de verla en la calle.

Y volvió a sonar la campana. Y hubo un gracias en forma de esfuerzo a todos los que se mantuvieron junto a Ella, cuando el chubasco quería arruinar la tarde. Y en su avanzar volvieron los vítores de «guapa» y «valiente» con su elegancia vestida con plásticos. Es fue el aviso para todos los que tenía que salir. Para aquellos que se atrevieron a echarse a la calle para dar consuelo a quien reza a pie de calle.

Nueva Málaga se tuvo que refugiar en Zamarrilla, donde la Virgen de la Amargura le dio asilo en su momento más crítico, como hizo con el bandolero de la leyenda. El resto decidió no salir. Aquel cielo quebrado por la emoción canceló el Martes Santo de Málaga.