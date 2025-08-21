El Cercanías de Málaga se detiene en Benalmádena y obliga a bajar a los viajeros sin dar motivo El convoy anuncia que vuelve a Fuengirola y deja a los usuarios en el andén; Adif mantiene el silencio ante las quejas de los pasajeros que han llegado tarde al trabajo

A primera hora de este jueves, 21 de agosto, un tren de la línea C-1 del Cercanías de Málaga se ha detenido en la estación de Benalmádena. El personal ha ordenado a los viajeros descendersin ofrecer explicación alguna. El personal del convoy comunicó que el tren regresaba a Fuengirola, a unos usuarios quee denuncian «cancelaciones» y demoras «de casi una hora», además de escaleras mecánicas y ascensores fuera de servicio. Los afectados denuncian que han llegado a trabajar por culpa de un nuevo fallo en el servicio de Cercanías, una situación que se está convirtiendo en una «constante» este verano

Ni Adif ni los empleados del servicio han precisado a los viajeros si se trataba de una emergencia ni han articulado alternativas para continuar el trayecto. ABC ha solicitado a Adif la causa de la incidencia y si se activó un plan de contingencia; sin todavía respuesta por parte de la empresa pública.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP de Málaga, María Rosa Morales, ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que «deje Twitter y dé la cara ante su desprecio a la Costa del Sol con los constantes retrasos y cancelaciones sin explicación en el Cercanías de Málaga». Morales ha denunciado que «se cancelen trenes sin informar», en alusión al convoy detenido en Benalmádena, y ha añadido que «los trenes del sistema de Cercanías llevan con retrasos durante toda la semana, dejando tirados a miles de viajeros en pleno verano y en plena feria».

La dirigente popular apoya las quejas vecinales y sitúa el problema en un deterioro sostenido del servicio y de las estaciones: «María Zambrano tiene escaleras mecánicas fuera de servicio desde hace meses; en Guadalhorce la situación es idéntica; y en el Aeropuerto, una de las principales puertas de entrada de Andalucía, las cuatro escaleras mecánicas llevan meses averiadas».

El Cercanías de Málaga ha cumplido 50 años en este 2025, y es un eje clave en el sector turístico y económico de Málaga y la Costa del Sol- Morales ha lamentado que el servicio actualmente esté en una situación «deficiente y tercermundista». Este episodio en Benalmádena no es un hecho aislado, sino que se suma a una cadena de incidencias recientes en la C-1, con cancelaciones y retrasos que han dejado a viajeros en los andenes en pleno verano.