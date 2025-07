El Centro Nacional de Ciberseguridad no irá a Málaga y se queda en un «departamento administrativo» El consejero Antonio Sanz arremete contra el Gobierno por el cambio de criterios para «dañar a Andalucía» El alcalde de Málaga reprocha al Gobierno que aclarara bien de qué se trataba la iniciativa

Andalucía apostó por Málaga para ser sede del Centro Nacional de Ciberseguridad. La pretensión fue la Parlamento de Andalucía con una reivindicación que fue apoyada por todo el espectro político. Amparados en un ecosistema con Centro de Ciberseguridad de Google como punta de lanza, la capital de la Costa del Sol pidió con el apoyo de las administraciones supramunicapales ser la sede de este centro. No será así. El Gobierno lo deja en una «departamento administrativo».

Como publica La Opinión de Málaga, el centro se queda en un departamento de coordinación y no en un espacio dedicado a combatir las amenazas digitales y los ataques cibernéticos. Ante este panorama, las reacciones de indignación no se han hecho esperar.

En el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, ha explicado que la relación de puestos de trabajo dice que iba a haber un centro, pero han cambiado de criterio para no dárselo a Málaga. «Eso es lo que ha hecho la señora Montero, que para evitar que Málaga pueda ser la sede, ha cambiado los criterios. Y lo que aquí está es la memoria del gobierno que crea el Centro Nacional de Ciberseguridad. Lo cambian todo y ahora dice que ya no hace falta, que ahora no va a haber ubicación física», ha reprochado Antonio Sanz.

El consejero remarca que los cambios son para «dañar a Andalucía». «Todo para impedir que Málaga sea quien tenga la sede, pero es que ayer denunciaba otra cosa. Igual le quitan a Granada la agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial y cuando se tiene que crear una de las cuatro gigas factorías de inteligencia artificial en Europa, la propuesta que hace España no es Granada, que es el ecosistema de inteligencia artificial más potente que hay en Europa, sino la propuesta que hace es un pueblo de 3.000 habitantes que está en Tarragona, para que Andalucía tampoco lo con una inversión de 5 mil millones», ha apuntado.

«Eso es traicionar. El gobierno de Sánchez y Montero es el gobierno más traidor y más anti andaluz de la historia», ha remarcado el consejero, que se mostró muy duro con la decisión, que reprochó que «en la memoria de creación del Centro Nacional de Ciberseguridad dice va a tener 36 puestos de trabajo y habla del alquiler del edificio y las características que debe tener el inmueble. «La memoria dice cuál es y los gastos del centro», ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiró de ironía al decir que «es evidente que el Gobierno se explicó mal o escribió de forma inadecuada una disposiciones que hablaban del Centro Nacional de Ciberseguridad». «Nos daba la impresión que era un órgano de nueva creación, con un espacio físico concreto, etcétera», ha apuntado el regidor.

Desde Málaga se ponen a disposición del Gobierno para ayudar en la creación de este «departamento». «La capacidad tecnológica de Málaga en el plano privado y público en esta materia está a disposición de lo que el Gobierno necesite para que este departamento, como le llama ahora, cumpla sus funciones de la forma más eficacia», ha abundado De la Torre.