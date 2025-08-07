La Policía Nacional extrae una microcámara de la zapatilla de un joven en un caso similar en Valencia

Cazan en Plaza Mayor a un hombre con un 'zapato espía' que graba bajo las faldas Un guardia civil fuera de servicio descubre al sospechoso cuando intentaba grabar a una clienta y acaba entregado a la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de unos cincuenta años que, presuntamente, trató de filmar las partes íntimas de una clienta del centro comercial Plaza Mayor mediante una diminuta cámara escondida en su zapato. El arresto se produjo la tarde del sábado 2 de agosto, después de que el individuo se colocara a escasos centímetros de la víctima, que aguardaba en la cola de un restaurante de comida rápida del complejo de ocio situado en Churriana, en Málaga.

La intervención resultó posible gracias a que un guardia civil fuera de servicio, observara un extraño movimiento del pie del sospechoso y advirtiese la presencia del dispositivo espía. La víctima por su parte esperaba su turno en el establecimiento de comida rápida y no se dio cuenta de cómo el individuo colocaba su zapato debajo de su falda.

Alertados por el agente, los vigilantes de seguridad retuvieron al hombre e impidieron que abandonara el recinto hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional, que halló la microcámara orientada en ángulo ascendente para captar imágenes bajo la falda de la mujer. Fuentes de la Comisaría Provincial señalan que la investigación sigue abierta, y se analiza si hay más víctimas de este delito contra intimidad.