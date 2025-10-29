Suscríbete a
Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas
Última hora
El Ayuntamiento de Sevilla eleva al nivel uno su plan de emergencia tras más de 115 litros de agua en 13 horas

Carlos Fernández, ex concejal fugado de Malaya en Marbella, avisó de su llegada a España para ser detenido

La Audiencia Nacional lo ha puesto en libertad a la espera de un juicio en el que podría ser condenado solo a una multa

Detenido el exedil de Marbella Carlos Fernández, fugado desde el inicio del caso 'Malaya' hace 19 años

El concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, en 2005
El concejal del Partido Andalucista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, en 2005 Abc

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

Casi veinte años después de desaparecer alegando que hacía el Camino de Santiago, Carlos Fernández, el exconcejal marbellí que se convirtió en símbolo de la impunidad del caso Malaya, ha vuelto a España por decisión propia… y avisando con antelación ... de su arresto. El que fuera edil del Ayuntamiento de Marbella en los años dorados del GIL comunicó por escrito a la Audiencia Nacional su vuelo desde Argentina, fue interceptado en el aeropuerto de Barajas y, tras comparecer ante el tribunal, ha quedado en ibertad provisional a la espera de juicio el próximo 5 de noviembre.

