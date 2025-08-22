Cae una red de sicarios que se anunciaba en redes sociales cuando iba a matar en el centro de Málaga Dos de los arrestados, uno menor, fueron detenidos en el paseo marítimo cuando se disponían a realizar el crimen vestidos con pasamontañas

La Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Policía de Suecia, ha detenido en Málaga a dos varones, uno de ellos menor de edad, que habían llegado a España para, presuntamente, cometer un asesinato. Los agentes los localizaron en 48 horas y los arrestaron tres días después de su llegada, cuando se dirigían al paseo marítimo en un patinete eléctrico y con el rostro oculto con capuchas, pasamontañas y mascarillas, según informó el Cuerpo.

Los dos jóvenes aterrizaron en Málaga el 29 de junio procedentes de Gotemburgo. Su localización se produjo de madrugada y, tras su arresto, la Policía registró el domicilio de Fuengirola en el que se alojaban, donde intervino dos armas cortas municionadas con los números de serie borrados. El mayor de edad pasó a prisión por orden judicial y el menor ingresó en un centro en régimen cerrado por decisión de la Fiscalía de Menores.

La Operación Hitman, desarrollada con apoyo de Europol y la Sección de Contra la Delincuencia Grave Organizada e Internacional de la Policía sueca, vincula a los arrestados con una organización criminal de origen sueco que ofrecía, a través de redes sociales y plataformas encriptadas, la comisión de asesinatos a cambio de dinero. Otra red, dedicada presuntamente al tráfico de cocaína y marihuana, habría facilitado la logística en la Costa del Sol, vivienda, armas e incluso el patinete eléctrico.

Armas incautadas Policía Nacional

En la misma operación fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas el supuesto líder, y se practicaron dos registros en Fuengirola y Málaga. Se intervinieron en total tres armas de fuego municionadas, cinco cargadores, pasamontañas, guantes, 16 tarjetas SIM, 15 teléfonos móviles, material informático y diversa documentación. A los implicados se les atribuyen los delitos de conspiración para el asesinato, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

La Policía subraya que los sospechosos fueron detectados en tiempo récord y neutralizados antes de que consumaran el crimen por el que, presuntamente, habían viajado a la capital malagueña.