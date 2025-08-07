Uno de los registros en los que la Policía Nacional incautó 630 plantas de Marihuana

Cae en Málaga la red que enviaba marihuana a Irlanda en sacos de pienso Diez registros en la provincia destapan 630 plantas y un patrimonio ilícito de más de 2 millones de euros

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal con base en Málaga que enviaba marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales. El operativo, coordinado con la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA) y la Garda Síochána irlandesa, se ha saldado con 14 detenidos, 13 en España y uno en el condado de Louth, y con el embargo de bienes muebles, inmuebles y activos financieros valorados en más de 2.000.000 de euros.

Según han informado fuentes de la investigación, los agentes han efectuado doce registros simultáneos, diez de ellos en distintos puntos de la provincia, además de uno en Madrid y otro en Sevilla. En los inmuebles se han incautado 630 plantas de marihuana, cerca de 100.000 euros en efectivo (95.920 euros, 2.930 libras esterlinas y 1.922 dólares), una pistola semiautomática, tres armas detonadoras, once vehículos de alta gama y seis relojes de lujo tasados en más de 200.000 euros.

La investigación arrancó en enero de 2025, cuando los agentes detectaron envíos periódicos de pallets con pienso animal que ocultaban cogollos de marihuana rumbo a las islas británicas. El grupo, integrado por ciudadanos británicos, irlandeses y españoles, habría mantenido la actividad al menos desde 2019; se estima que, en ese periodo, movió más de tres toneladas de cannabis. Durante las pesquisas se practicaron varias aprehensiones previas, tanto en España como en Irlanda, que permitieron interceptar unos 300 kilogramos de droga.