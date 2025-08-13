Los atracadores en uno de los supermercados

Cae una banda que atracaba supermercados de Málaga con machetes y fusiles de asalto simulados Entraban a los establecimientos antes del cierre para poder llevarse un mayor botín de la recaudación Dos de los detenidos eran los atracadores y otro aseguraba la huida en el coche

Asaltaban supermercados en Málaga con machetes y fusiles de asalto, pero estos no eran reales. Aunque las víctimas no los sabía, las armas de fuego empleadas era simuladas. Un hecho que no evitaba el miedo de quiénes eran atracados. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer robos con violencia e intimidación. Como resultado de la investigación, bautizada como operación «Guamparas» han sido detenidas tres personas.

La operación comenzó a principios de junio de este año, tras un atraco ocurrido en Coín. Después de varias semanas de investigación, se averiguó que los autores de los hechos estudiaban y vigilaban los comercios antes de los asaltos y que cometían los atracos en horario comercial, cerca de la hora de cierre, para conseguir la recaudación diaria.

A la hora de cometer los atracos, dos miembros del grupo entraban en el supermercado, ataviados con pasamontañas y armados con armas de fuego simuladas y machetes de grandes dimensiones. No dudaban en usar la violencia e intimidar a empleados y clientes para obtener el dinero de las cajas registradoras.

Mientras tanto, un tercer miembro del grupo esperaba fuera en el interior de un vehículo, con placas de matrículas falsas, para asegurar la huida.

Una vez conocido el modo de actuar del grupo criminal, se estableció un dispositivo de vigilancia que permitió sorprender a los tres autores in fraganti cuando asaltaban un supermercado de Coín.

Como resultado, tres hombres han sido detenidos como supuestos autores de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación, falsedad documental,

En el registro domiciliario de la vivienda de los detenidos, situada en Cártama (Málaga), los investigadores han encontrado numerosos efectos y armas usados en los atracos cometidos en junio y julio.