Las Cruces de Rando, primer museo al aire libre de Málaga, se trasladan por el relevo episcopal Las piezas junto a la salida de Molina Lario pasan al lateral del Sagrario, frente al Hospital de Santo Tomás, y regresarán a su emplazamiento el 14 de septiembre

El Cabildo Catedralicio de Málaga ha comunicado el traslado temporal de las Cruces de Rando situadas en la esquina izquierda de la salida por Molina Lario. Estas obras, que constituyeron el primer museo al aire libre de la ciudad integrado en un monumento histórico, se exhiben desde hoy en el lateral del Sagrario, frente al Hospital de Santo Tomás. El fin de esta medida es «facilitar el acceso y la salida de los fieles» y habilitar una vía de emergencia ante la previsión de gran afluencia en la Misa de acción de gracias por el pontificado de Mons. Jesús Catalá y la Eucaristía de toma de posesión de Mons. José Antonio Satué. La institución ha precisado que volverán a su ubicación habitual a partir del 14 de septiembre y que durante este intervalo permanecerán visibles para los visitantes.

Las Cruces de Rando conforman un conjunto de ocho cruces monumentales creadas por el artista malagueño Jorge Rando e instaladas entre 2007 y 2008 en el Patio de los Naranjos, a los pies de la torre norte. Concebidas en clave neoexpresionista, configuran un pequeño «bosque de cruces» que introduce en el recinto catedralicio una lectura contemporánea del principal símbolo cristiano, invitando a la contemplación en un ámbito ajardinado y abierto.

Su presencia en este enclave responde a una iniciativa impulsada en 2007 por el entonces deán, Francisco García Mota, para articular en los jardines un recorrido expositivo estable. Tras una primera presentación en 2008 en el Palacio Episcopal, las piezas quedaron integradas en el entorno exterior del templo. Ese mismo año se incorporó una segunda serie, «Las Campanas», elaborada a partir de los antiguos yugos de las campanas catedralicias, lo que reforzó el diálogo entre memoria histórica y creación actual.

La relevancia del conjunto es triple. En el plano cultural, aporta a la ciudad un espacio de arte contemporáneo accesible, firmemente anclado en su principal monumento. En el patrimonial, resignifica elementos seculares de la propia Catedral, como los yugos de madera, mediante un lenguaje plástico vigoroso que no quiebra la armonía del lugar. En el espiritual, propone una reflexión universal sobre la cruz como signo de fe, sacrificio y redención; lo ilustra de modo elocuente la pieza «El Abrazo a la Cruz», cuyo lema, «Un abrazo a la Cruz es un abrazo al Amor», condensa la intención de Rando de unir experiencia estética y sentido trascendente.

El movimiento acordado por el Cabildo es estrictamente provisional y responde a criterios de seguridad y fluidez de paso durante unas celebraciones de asistencia extraordinaria. Con su retorno fijado para el 14 de septiembre, un día después de la la toma de posesión de Mons. José Antonio Satué como obispo de Málaga, se preserva tanto la integridad del itinerario escultórico del Patio de los Naranjos como la posibilidad de admirar las obras en su emplazamiento alternativo.

