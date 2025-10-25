Suscríbete a
La brutalidad del mayor cártel de la cocaína de Europa

Una guerra sin cuartel con bombas, torturas y mutilaciones detrás de la detención en Málaga de un miembro fugado del clan Kavak cuando recibió la visita de su enamorada

Un viaje en taxi de Marsella a Málaga descubre a uno de los sicarios más peligrosos de Montenegro

La Guardia Civil desarticula uno de los grupos más poderosos del cártel de los Balcanes

Uno de los detenidos en la operación Adriatique contra estos clanes balcánicos
J. J. Madueño

Málaga

En el vídeo solo se veía a un hombre comiendo una hamburguesa, pero la realidad era cruel, macabra y sádica. Los investigadores quedaron en shock. «Se me revuelve el estómago», reconoce uno de ellos a ABC un año después de aquella operación contra ... el cártel de los Balcanes, donde se detuvo a miembros del clan Kavak y en el que uno amenazaba con ese vídeo a los rivales de Skaljari. Dos familias del crimen organizado envueltas en una guerra mafiosa que, según las cifras estimadas, cuenta con más de 40 muertos. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se hicieron con el vídeo en un móvil incautado en la operación Adriatique, recuerdan el tipo que comía aquella hamburguesa aseguraba que la carne picada que estaba ingiriendo era de uno de los rivales que habían asesinado. Fue mandado como mensaje de hasta dónde son capaces de llegar para preservar sus intereses.

