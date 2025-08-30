Brote de sarna «incontrolado»: 14 afectados en una residencia de mayores de Málaga Salud confirma 12 residentes y 2 trabajadores en tratamiento y defiende que estos brotes «son comunes y de poca trascendencia»; el geriátrico asegura que activó de inmediato los protocolos y mantiene informadas a las familias

La Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado un brote de escabiosis en la residencia de mayores Fuentesol, en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, con 14 personas afectadas, 12 residentes y 2 trabajadores, que ya están recibiendo tratamiento «como marcan los protocolos». Las autoridades sanitarias han realizado el análisis epidemiológico para determinar el origen de la infestación y mantienen un seguimiento estrecho en coordinación con la Consejería de Inclusión Social, competente en materia residencial, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de todas las medidas de control indicadas al centro. No se han reportado complicaciones graves entre los afectados y, por el momento, la cifra se mantiene en los 14 casos confirmados.

La Consejería de Salud ha pedido calma y ha subrayado que este tipo de brotes «son relativamente comunes y de poca trascendencia clínica» en entornos cerrados, siempre que se apliquen las pautas de prevención: no mezclar ropa de personas infectadas, lavar a más de 60 °C la ropa y la ropa de cama, y limitar el contacto directo piel con piel. Salud Pública continuará supervisando la residencia hasta certificar la erradicación del ácaro Sarcoptes scabiei, que produce la sarna, y la interrupción completa de la cadena de contagios, con especial vigilancia del cumplimiento de los tratamientos y de las medidas higiénicas reforzadas.

La empresa gestora del centro, DomusVi, ha confirmado que, tras detectar los primeros casos, activó «de inmediato» los protocolos de actuación con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar de residentes y trabajadores. La dirección detalla que los doce residentes y los dos empleados afectados «han presentado síntomas y ya están en tratamiento» bajo supervisión médica, y asegura que colabora «estrechamente» con las autoridades sanitarias y con «todos los actores implicados» para implementar las medidas necesarias. La compañía ha garantizado que todas las familias fueron «debidamente informadas» desde el inicio del episodio y que se mantiene un contacto «continuo y transparente» para trasladar cada avance en la contención del foco.

Comisiones Obreras (CCOO) fue el primero en alertar públicamente de la situación. El sindicato sostiene que el brote lleva activo aproximadamente tres meses, lo que evidenciaría un problema prolongado en el tiempo. En sus comunicaciones, CCOO califica el foco de «incontrolado» y denuncia que, pese a los tratamientos aplicados y a ciertas medidas higiénicas, no se ha logrado contener por completo la propagación dentro del centro. La organización atribuye este escenario a carencias preventivas: denuncia medios de protección individual «insuficientes», formación «escasa» y contagios entre empleados que, hasta el jueves 28 de agosto, habrían continuado trabajando por no habérseles tramitado la baja.

El sindicato reprocha además a la empresa que no reconozca estos contagios como enfermedad profesional ni haya cursado la baja por riesgo biológico ante la mutua, por lo que recomienda a los trabajadores infectados solicitar la incapacidad temporal a su médico de familia y tramitar después un «cambio de contingencia» para que la Seguridad Social lo considere profesional. CCOO ha anunciado que reclamará una intervención más decidida a los servicios sociales de la Junta, aunque advierte de que esa actuación no sería posible hasta la próxima semana debido a la ralentización administrativa propia del mes de agosto. También ha señalado posibles deficiencias higiénico-sanitarias en el centro, entre ellas, la presencia esporádica de roedores, si bien la causa del brote se asocia al contacto cercano con el ácaro de la sarna y no a esos episodios.

La Delegación de Salud recalca que el centro ha recibido instrucciones detalladas para extremar la higiene, gestionar correctamente los aislamientos relativos, tratar a los contactos y asegurar la trazabilidad de los casos, y que la vigilancia continuará hasta confirmar la desaparición del foco.

Las autoridades insisten en que, con un cumplimiento estricto de las pautas, tratamiento contra la sarna bajo supervisión médica, lavado intensivo de textiles, tratamiento simultáneo de contactos y limitación de contactos directos, estos brotes suelen controlarse y evolucionar de forma leve. DomusVi confía en que, gracias a la cooperación con la administración y al cumplimiento riguroso del protocolo, la situación pueda darse por controlada en breve, mientras Salud mantiene el seguimiento estrecho para verificar la completa interrupción de la transmisión en Fuentesol.