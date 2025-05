Bendodo acusa a Sánchez de secuestrar la Conferencia de Presidentes: «Tiene que aceptar los temas de las comunidades autónomas»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «intentar secuestrar» la Conferencia de Presidentes. Según ha criticado durante un acto en Málaga, Sánchez «se niega» a incluir en el orden del día temas propuestos por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, por lo que ha pedido que el Gobierno acepte debatir sobre esos asuntos.

En una atención a medios junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, antes de la convención del partido en la capital de la Costa del Sol, Bendodo ha recordado que el pasado miércoles se celebró la habitual reunión preparatoria de dicha cumbre de presidentes para pactar y preparar el orden del día de la misma que, según ha remarcado, «debe ser elaborado entre el Gobierno y las comunidades autónomas».

Al hilo, el vicesecretario ha denunciado que Pedro Sánchez está «intentando manipular» la Conferencia de Presidentes y que incluso se «atrevería a decir» que «está intentando secuestrar« esa cita, porque «ha impuesto» un orden del día que, según Bendodo, el presidente del Gobierno no puede imponer.

Vivienda, trenes y apagón

En esa línea, el vicesecretario 'popular' ha comentado que Sánchez «ha dicho que hay que hablar en la Conferencia de Presidentes de vivienda y de Formación Profesional». Como ha apostillado Bendodo, al PP le parece «bien» porque «son temas que a la gente les interesa, pero no son todos los temas de los que la gente quiere que hablemos».

«La gente quiere que los presidentes autonómicos y el Gobierno de España hablen de los temas que les preocupan en el día a día como, por ejemplo, el apagón del pasado 28 de abril, del que casi un mes después aún no sabemos nada», ha defendido el representante del PP.

Tras criticar que del apagón «sólo» se sabe «que el Gobierno ha dicho que no volverá a pasar», y cuestionar «cómo puede decir eso si no saben lo que pasó», el 'popular' también ha citado «el caos de las infraestructuras ferroviarias» como otro asunto a debatir en la Conferencia de Presidentes, porque «coger un AVE hoy es una acción de riesgo, no sabes dónde te va a llevar y cuándo vas a llegar», ha advertido.

El vicesecretario 'popular' también ha sostenido que en la Conferencia de Presidentes también se debería hablar del «dinero que le debe el Gobierno a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos».

Además, ha subrayado que los gobiernos del PP han planteado «todas estas cuestiones» para que se incluyan en el orden del día de la cita del próximo 6 de junio en Barcelona. «Pero el Gobierno ha dicho que no, que no se habla de esto», ha criticado.

«El Gobierno tiene que saber que los presidentes autonómicos tienen la posibilidad, la capacidad, de introducir temas en el orden del día que el Gobierno tiene que aceptar», ha subrayado. «Aceptamos debatir sus temas, pero tienen que aceptar los temas que preocupan a las comunidades autónomas, que son los que preocupan al conjunto de los españoles», ha concluido Bendodo.