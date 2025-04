Bendodo acusa a Sánchez de no invertir donde no consigue votos: «No hay ni un proyecto nuevo en Málaga»

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, ElíasBendodo, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no realizar inversiones donde no consigue votos. Según ha criticado Bendodo en un acto en Málaga, ha criticado al PSOE de solo acudir a la provincia a recaudar o a «regañar».

«El Partido Socialista solo viene a Málaga a recaudar o a regañarnos. No hay más. El gobierno de España viene a recaudar y la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía viene a regañarnos. Yo cada vez que la veo viene con mala cara, a pegarnos la bronca y, evidentemente, a decir que los maqueños somos de segunda», ha criticado el popular antes de recordar que el 90% de los malagueños está gobernado por ayuntamientos del PP.

En una comparecencia ante los periodistas en Málaga junto a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, Bendodo ha criticado, además, que en Málaga se paga el peaje más alto de España, ya que recorrer la autopista de la Costa del Col esta semana Semana Santa cuesta casi 20 euros. «Es un disparate. Se paga más peaje que en otra provincia. Aquí estamos castigados por el Gobierno», ha aseverado el vicesecretario popular.

Así mismo, ha afirmado que el Ejecutivo central no ha llevado a cabo «ni un proyecto nuevo» desde hace seis años. «No hay ni un proyecto nuevo en los 6 años de Pedro Sánchez de inversiones en esta tierra: solo recaudar, recaudar y meter la mano en el bolsillo de los malagueños. Pues eso al final los malagueños lo sabrán valorar y lo sabrán castigar porque al final donde no se invierte no se gana y no hay respaldo», ha subrayado Bendodo.

El CIS

En clave nacional, ha asegurado que si CIS «fuera verdad», Pedro Sánchez convocaría elecciones ya que el barómetro correspondiente al mes de abril refleja una caída de dos puntos en las expectativas del PSOE. «No se lo cree ni él», ha apostillado.

«Se van a adelantar las elecciones generales, yo creo que de forma inminente, porque hemos leído el CIS, que le da ya a Sánchez 6,5 puntos de diferencia con el PP, una barbaridad. Por tanto, yo les digo ya que las elecciones van a ser antes del verano porque si el CIS dice eso», ha ironizado el dirigente popular.

Para Bendodo, a Sánchez le quedan «solo» dos cosas: la ideología que aplica «en detrimento de la calidad de vida de los españoles» y un CIS «trucado». Así, ha lamentado el «uso totalmente partidista, torticero y sectario de una institución pública prestigiada y prestigiosa» como es, a su juicio, el CIS.

El dirigente 'popular' ha reiterado que «el mal no descansa» y ha criticado los «escándalos» cada día relacionados con el Gobierno, que suponen, ha considerado »el sanchismo en grado máximo, corrupción a tope, enchufismo a tope y una vergüenza de gestión que hace sonrojar a cualquiera».

Gamarra y Pilar Bernabé

Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha subrayado este martes que la delegada del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, reconoció en el juzgado «la verdad» del «apagón informativo» de la Confederación del Júcar (CHJ) acerca del desbordamiento del Barranco del Poyo en Catarroja.

Gamarra ha considerado de esa comparecencia judicial de Bernabé que «al final la verdad siempre sale y se conoce». Se ha mostrad convencida de que la delegada del Gobierno «ha reconocido en un juzgado la verdad«.

La dirigente del PP ha criticado que esa «falta de información» por parte de la Confederación del Júcar sobre el desbordamiento del barranco «la llevan tapando desde hace seis meses» ya que hubo «un apagón informativo» el 29 de octubre cuando la CHJ no informó sobre el desbordamiento del Barranco del Poyo.

«También ella se enteró por una alcaldesa porque había un apagón informativo que impidió que se pudiera tener información a tiempo», ha proseguido la dirigente del PP. Además, Gamarra ha instado a que «no dejen pasar otros seis meses para empezar a arrimar el hombro y empezar a reconstruir una zona de España que tenemos que hacer que se levante».

Preguntada por los medios de comunicación por el hecho de que Bernabé apuntó igualmente en su declaración que el Gobierno ofreció a la Generalitat la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en dos ocasiones antes de que finalmente acabara aceptándola, Gamarra ha sostenido que «hay muchas informaciones en esa sede judicial vamos a conocer», antes de reafirmarse en calificar de «muy clarificador» la ausencia de comunicación sobre el Barranco del Poyo.

Convocar elecciones

La dirigente del PP ha asegurado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo le queda convocar elecciones ante «el ambiente asfixiante de corrupción que se vive en España» y que el PSOE está «acorralado» en los tribunales.

«Están acorralados por las causas judiciales y por las investigaciones de distintas instancias judiciales, como el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, un juzgado en Madrid y otro en Badajoz», ha señalado sobre los socialistas.

También se ha mostrado convencida de que esas investigaciones permitirán conocer toda la verdad sobre «el saqueo» a los fondos de los españoles y la política «de enchufismo que pone en nómina a mujeres prostituidas a las que accedía el exministro de Fomento», ha afirmado en referencia a José Luis Ábalos.