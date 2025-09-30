Batalla empresarial por controlar el templo gourmet de Estepona

El futuro del Mercado Municipal de Abastos se juega en un concurso público que ha despertado una fuerte pugna entre varias empresas. El Ayuntamiento quiere adjudicar la gestión del histórico edificio para consolidarlo como espacio gastronómico y comercial de referencia en el casco histórico. ... El procedimiento ha acumulado recursos y resoluciones que mantienen la adjudicación en el aire.

El proceso administrativo seguido hasta ahora puede resumirse en varios hitos clave. El Ayuntamiento no vende el inmueble; lo cede en uso durante 20 años mediante una concesión demanial, fórmula que obliga al adjudicatario a pagar un canon anual de 83.000 euros y a invertir en su explotación.

En marzo de 2025 se abrió el nuevo concurso y se presentaron tres compañías: Breathe, con un restaurante de lujo en Puerto Banús; Grupo ISP, operador de restauración y ocio con presencia en Sevilla y en la Costa de la Luz; y Alcazaba Lagoon Apartamentos 2022, promotora vinculada a proyectos residenciales.

En la primera criba, la mesa de contratación, el equipo técnico encargado de comprobar los requisitos, excluyó a Alcazaba Lagoon por motivos formales relacionados con su capacidad para asumir la concesión. Esa firma recurrió y, el 12 de junio de 2025, una resolución del órgano de contratación estimó su queja.

La consecuencia fue retrotraer las actuaciones, es decir, volver al momento inicial de la apertura de documentación y reabrir la competencia incorporando su oferta económica. Al abrirse su propuesta, Alcazaba Lagoon presentó un canon superior al de Grupo ISP, situándose en primera posición y convirtiéndose en la ganadora provisional del concurso.

A partir de ahí, las empresas han cruzado nuevos recursos para defender su posición. Grupo ISP sostiene que la readmitida no encaja por su objeto social y que subsanó fuera de plazo. La empresa presentó una demanda por la vía Contencioso-Administrativa. Fuentes municipales han indicado que no ha llegado notificación al Ayuntamiento sobre la demanda. La adjudicación del mercado sigue pendiente.

El expediente se encuentra en una pausa técnica. El órgano de contratación debe recibir y verificar la documentación exigida a la empresa que va en cabeza. Si se formaliza la documentación y no media suspensión judicial, el procedimiento podrá continuar hacia la adjudicación. Si finalmente se judicializa y el tribunal acuerda medidas cautelares, el concurso podría quedar en suspenso hasta que se resuelvan las impugnaciones.

Un edificio emblemático en el corazón de Estepona

El Mercado de Abastos de Estepona es un inmueble de 950 metros cuadrados situado en la calle Villa, pleno casco urbano. Se construyó en 1949 como mercado tradicional. En 2018 fue objeto de una reforma integral para adaptarlo a usos de hostelería y comercio, e inició su etapa como Mercado Gourmet con distintos puntos de restauración. En 2023 se resolvió el contrato con la empresa gestora. En marzo de 2024 reabrió con un nuevo concepto gastronómico que combinaba cocina local con sabores internacionales y, al cumplirse un año, esa concesionaria optó por resolver el contrato.

El edificio se enclava en un entorno que el Ayuntamiento viene revitalizando desde 2011 con planes de remodelación del Casco Antiguo. Esas actuaciones han recuperado inmuebles en desuso y han impulsado la actividad económica del centro histórico. Por su escala, su ubicación y su versatilidad, el mercado es una pieza estratégica para consolidar oferta culinaria, atraer visitantes y reforzar el comercio de proximidad. De ahí el interés de los operadores y la apuesta municipal por un proyecto «definitivo y de calidad» que estabilice su explotación.

El diseño de la concesión busca garantía de inversión, continuidad operativa y calidad de servicio durante dos décadas, con el canon como base y la oferta de valor como elemento diferencial entre candidatos.

El desenlace dependerá de tres pasos. Primero, que la empresa mejor puntuada presente y complete la documentación requerida para poder elevar la propuesta de adjudicación. Segundo, que la administración resuelva los recursos en trámite y motive su decisión con los informes técnicos y jurídicos preceptivos. Tercero, que no se produzca una suspensión judicial que paralice la adjudicación si alguna parte activa el contencioso-administrativo y solicita cautelares.

Hasta entonces, la batalla empresarial sigue en el terreno de los plazos, las garantías y la solvencia. El objetivo municipal declarado es cerrar un acuerdo estable que permita al histórico mercado desplegar su potencial gastronómico en el corazón de Estepona y consolidar la dinámica de revitalización del centro histórico.