Batalla empresarial por controlar el templo gourmet de Estepona

La pugna por la concesión retrasa la adjudicación y deja en suspenso el porvenir del Mercado de Abastos, convertido en proyecto gastronómico en el corazón de la ciudad

Imagen del interior del Mercado de Abastos de Estepona
Imagen del interior del Mercado de Abastos de Estepona ABC

J. J. Madueño y Alejandro Trujillo

Málaga

El futuro del Mercado Municipal de Abastos se juega en un concurso público que ha despertado una fuerte pugna entre varias empresas. El Ayuntamiento quiere adjudicar la gestión del histórico edificio para consolidarlo como espacio gastronómico y comercial de referencia en el casco histórico. ... El procedimiento ha acumulado recursos y resoluciones que mantienen la adjudicación en el aire.

0
