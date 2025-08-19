El Ayuntamiento de Málaga cierra durante un día la caseta 'La Exquisita' por cobrar el acceso

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado en su perfil oficial de X el cierre cautelar durante 24 horas de la caseta 'La Exquisita' por reincidir en impedir el acceso libre y gratuito y exigir invitación o pase, prácticas expresamente prohibidas por el Bando de la Feria. La comunicación municipal llega tras las dos primeras clausuras de esta edición, notificadas el lunes 18 de agosto, y se enmarca en la aplicación de cierres de un día en caso de reincidencia.

El Consistorio ha rectificado la información que ofreció el pasado lunes notificando el cierre de la caseta 'Jaleo' por impedir el acceso a menores. El Ayuntamiento menciona que sí se hizo efectiva esa suspensión, pero que el motivo fue la reincidencia en el incumplimiento de contar con personal de seguridad. Este no fue el único recinto que se cerró en el tercer día de celebración de la Feria de Málaga, ya que la caseta 'La Bulla' también fue clausurada, de igual forma, durante un día por por falta de delimitación y quitar mesas y sillas antes de la hora permitida.

Por tanto, en lás ultimas 24 horas ya han sido tres las casetas clausuradas temporalmente en esta edición de la Feria de Málaga, cada una de ellas por motivos diferentes, pero todas compartiendo el incumplimiento del Bando de la Feria. Precisamente, este documento indispensable para el correcto funcionamiento de esta celebración, recuerda que el acceso a las casetas de las zonas familiar y de juventud es «libre y gratuito»; queda prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para entrar o volver a entrar. Fija la apertura a partir de las 14.00 y el cierre a las 06.00 (con prórroga hasta las 07.00 en festivos y vísperas); en zona de juventud la actividad termina a las 07.00. En la caseta familiar se permite retirar mesas y sillas desde las 02.00 sin superar el aforo. En materia de menores, en la zona de juventud no pueden acceder los menores de 16 años, salvo actuaciones en directo mientras duren; además, la caseta puede restringir el acceso a menores de 18 si lo solicitó, fue autorizado y está anunciado en el acceso.