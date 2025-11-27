Suscríbete a
El recuerdo de Concha en Campillos tras ser asesinada por su expareja: «Todos se giraban a verla»

Concha es la décimo tercera mujer asesinada por su pareja en Andalucía en lo que va de año

Mata a su expareja en Campillos y se entrega a 150 kilómetros en el cuartel de Martos

Una pelea con un exconvicto: el único rastro violento del asesino machista en Campillos

Sigue en directo la última hora de la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García tras la decisión del Tribunal Supremo hoy

La casa donde se halló el cadáver de Concha
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Campillos

Luciendo sus tatuajes al sol, bajo la ropa deportiva que solía vestir y con las mechas rosas brillando en el otoño de Campillos, como una Barbie. De hecho, se apoda a sí misma así en sus perfiles de redes sociales. Sus vecinas la recuerdan ... como una muñeca. Así, Concha paseó a su perro el lunes. Fue la última vez antes de ser asesinada por su expareja. «Era una chica muy guapa y llamaba la atención, te girabas a verla», asegura una de sus vecinas, que reconocen que ese paseo a su inseparable mascota fue la última vez que la vieron con vida. «No hablaba mucho. Su padre sí decía hola y adiós», apuntan. Desde aquel paseo al perro no supieron nada de ella hasta las noticias de su muerte.

