El recuerdo de Concha en Campillos tras ser asesinada por su expareja: «Todos se giraban a verla»

Luciendo sus tatuajes al sol, bajo la ropa deportiva que solía vestir y con las mechas rosas brillando en el otoño de Campillos, como una Barbie. De hecho, se apoda a sí misma así en sus perfiles de redes sociales. Sus vecinas la recuerdan ... como una muñeca. Así, Concha paseó a su perro el lunes. Fue la última vez antes de ser asesinada por su expareja. «Era una chica muy guapa y llamaba la atención, te girabas a verla», asegura una de sus vecinas, que reconocen que ese paseo a su inseparable mascota fue la última vez que la vieron con vida. «No hablaba mucho. Su padre sí decía hola y adiós», apuntan. Desde aquel paseo al perro no supieron nada de ella hasta las noticias de su muerte.

El martes la calma se rompió en forma de sirena, sobre las 13.20 horas. La Guardia Civil entró en dirección contraria, buscando a una joven de 25 años, también la ambulancia y los bomberos. «Me preguntaron por una chica y me pidieron que la describiera. Era ella. Luego vino todo lo demás. Cuando abrió la propietaria de la casa entró el médico, pero ya estaba muerta», apunta la vecina que vive enfrente de la casa de la víctima.

Cuando la propietaria de la vivienda abrió la puerta del 104 en la calle Silla de Campillos (Málaga) descubrieron el cadáver. «El perro no dejaba de ladrar. Es como si lo hubiera dejado encerrado en otra habitación», señala la vecina. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte. Concha es ya la décimo tercera víctima de la violencia machista en Andalucía. La sexta en Málaga. La segunda en menos de una semana. A falta de confirmación por parte del Ministerio de Igualdad.

El martes por la mañana su novio salió de la vivienda sobre las 10.30 horas. «Iba rápido», dicen las vecinas que lo vieron. Según los testigos se fue a una zona dónde se aparcan los coches, ya que en la estrecha calle no hay plazas. Le perdieron la pista. Lo siguiente que supieron en esta calle es que Concha estaba muerta.

Su expareja, de 28 años, había cogido el coche, se había ido hasta Martos (Jaén), su localidad natal. Allí fue al cuartel de la Guardia Civil y se entregó. Dijo a los agentes que lo recibieron que creía que había matado a su novia, que la cogió del cuello y que la podía haber asfixiado. A los pocos minutos, los agentes a 150 kilómetros de aquella confesión volaron por las calles en dirección contraria para encontrar a la joven, pero era tarde. Ya estaba muerta.

Ahora las vecinas lo recuerdan sentado en una escalera de la puerta de una vecina, de noche, con la capucha puesta. «No se le veía mucho. Conocemos al padre, que lleva viviendo ahí desde hace un año, mas o menos. Antonio es una buena persona», reconocen sus conocidos, que dicen que el padre esa mañana estaba trabajando en el campo. En la recogida de aceituna también trabajaba el exnovio de Concha. «Le dijo a sus compañeros que no iba a ir ese día a trabajar. Mira lo que ha pasado luego», asegura otra de las vecinas.

Los dos tienen registros en el sistema de protección Viogén del Ministerio de Interior. El detenido estaba en la base de datos por denuncias de anteriores parejas. La víctima por ser víctima de malos tratos, también en relaciones anteriores. Entre ellos no constan denuncias por violencia machista, hasta la muerte de ellas esta pasado martes.

Nada a simple vista hacía presagiar que la historia de amor podía acabar así. Una relación anunciada y narrada en las redes sociales de ambos, donde hasta lucieron el mismo tatuaje y gestos de cariño. La sintonía parecía absoluta con la familia. El pasado sábado Antonio, el padre de la fallecida, y su yerno compartían una caña de cerveza en uno de los barriles cerca de la barra del Bar Benito.

Vecinas durante el minuto de silencio EFE

De hecho el supuesto asesino de Concha pasaba desapercibido por el municipio. Solo consta sobre él un altercado en el que intervino la Policía Local en Campillos una noche de fiesta con un camello de menudeo de droga salido de la cárcel. No hay mucho más rastro. Sin embargo, la Guardia Civil mantiene secreto el lugar de arresto y dónde será el paso a disposición judicial para evitar problemas.

Antonio, padre de la fallecida, es el que más tiempo llevaba viviendo en Campillos. Todo el mundo habla bien de él. «No habla por no molestar», aseguran los vecinos y amigos. Después de la separación de la madre de Concha se mudó desde Granada para rehacer su vida. Este pasado verano le acompañó su hija y, de vez en cuando, el novio de esta pasaba a visitarlos.

En una de esas visitas, cuando ya habían acabado la relación, se produjo el asesinato. Expectativas de vida truncadas. Concha subió a sus redes un post en el que lucía encantada la 'L' de su coche por haberse sacado el carné de conducir. La alegría no le ha durado ni un mes. Su pareja la mató este martes, truncando la historia de amor que pasearon por festivales de tecno, playas y hasta unas vacaciones románticas en Tenerife.

Dejó un pueblo conmocionado. «Nuestra más absoluta repulsa a lo que ha ocurrido. Daremos a la familia todo el apoyo que sea necesario», apuntó Daniel Gómez, alcalde de Campillos, que decretó tres días de luto por la muerte y convocó un minuto de silencio en señal de repulsa a la violencia machista.