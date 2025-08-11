Apuñala a su novio después de que éste le diera un botellazo y un puñetazo en un hotel de Málaga La pareja fue detenida por la Policía Nacional después de la intervención por la pelea en la habitación del hotel

Fue una pelea entre la pareja y los dos acabaron detenidos. Ella por apuñalar a su novio, después de que él le diera un botellazo. Los hechos ocurrieron de madrugada en la habitación de un hotel de Málaga. Estaban allí alojados. Sobre las 04.50 horas de la madrugada del pasado miércoles, los servicios de emergencias fueron requeridos por una fuerte pelea dentro de un hotel de la Avenida Luis Buñuel. Avisaban de un apuñalamiento a uno de los clientes de este establecimiento.

La Policía Nacional fue quién acudió al lugar de los hechos y se hizo cargo de la investigación. Hasta el lugar fue movilizados también el 061 para la primera atención sanitaria. Los implicados en la pelea eran una sueca y un nigeriano. Ambos residentes en España y heridos por las agresiones mutuas.

Según la reconstrucción de los hechos, hubo una discusión entre ambos, que se fue de las manos. La pareja estaba dentro de la habitación cuando se produjeron los ataques. Según apunta SUR, supuestamente, el hombre agarró una botella de champán y se la estampó en la cara a su pareja. Además le propinó un puñetazo.

La mujer no se estuvo quieta ante la agresión. La mujer, presuntamente, cogió uno de los cristales rotos de la botella para apuñalar al hombre. En la habitación había restos de sangre y cristales. La reacción a la supuesta agresión hizo acabó con el hombre con cortes en una pierna y el costado. La mujer tenía moratones y heridas en la cara.

Los sanitarios evacuaron a ambos al hospital. Allí fueron detenidos, mientras se les practicaban las curas de las lesiones producidas en la pelea entre ambos. Ninguno prestó declaración ante la Policía tras el arresto.