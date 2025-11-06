Suscríbete a
Antonio Sanz acusa al Gobierno de «no hacer los deberes» con los cribados de cáncer y le reprocha que pida datos «en un Whatsapp»

El consejero de Sanidad reprocha al Ministerio que exija información sin haber terminado el protocolo para enviarla de forma homogénea

El juez tumba la maniobra del PSOE para dilatar el caso de los contratos del SAS y rechaza suspender las declaraciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene tras activar en el Hospital Regional de Málaga, el ECMO Pediátrico en Andalucía
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene tras activar en el Hospital Regional de Málaga, el ECMO Pediátrico en Andalucía Europa press
Alejandro Trujillo

Málaga

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este jueves 6 de noviembre al Ministerio de Sanidad de «no hacer los deberes» y de «echar la culpa» a las comunidades autónomas gobernadas por el ... PP en la gestión de los datos de los cribados de cáncer. Durante un acto en el Hospital Regional de Málaga, Sanz ha reprochado al departamento de Mónica García (Sumar) que reclame información sobre los programas de mama, colon y cérvix sin haber proporcionado el protocolo técnico necesario para enviar los datos de forma «homogénea».

