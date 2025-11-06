Antonio Sanz acusa al Gobierno de «no hacer los deberes» con los cribados de cáncer y le reprocha que pida datos «en un Whatsapp»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este jueves 6 de noviembre al Ministerio de Sanidad de «no hacer los deberes» y de «echar la culpa» a las comunidades autónomas gobernadas por el ... PP en la gestión de los datos de los cribados de cáncer. Durante un acto en el Hospital Regional de Málaga, Sanz ha reprochado al departamento de Mónica García (Sumar) que reclame información sobre los programas de mama, colon y cérvix sin haber proporcionado el protocolo técnico necesario para enviar los datos de forma «homogénea».

El conflicto más inmediato se centra en la petición de datos sobre los programas de cribado de cáncer. El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento a las comunidades gobernadas por el PP, incluida Andalucía, para que remitan esta información en el plazo de un mes. El consejero popular ha asegurado que «Andalucíanunca ha negado la información» sobre los cribados, pero ha revelado la deficiencia técnica que, a su juicio, invalida la exigencia del Ministerio.

La ministra de Sanidad, por su parte, ha insistido este jueves en su exigencia, llegando a minimizar los requisitos técnicos. «Me da igual si los indicadores son más o menos exhaustivos, pero básicamente nos lo pueden mandar en un Excel, en un Word o en un Whatsapp, como ellos quieran», ha incidido García. La ministra acusó al PP de seguir una estrategia encaminada a «desgastar» a su ministerio.

Inversión récord frente a la «mala fe» del PSOE

El consejero de Sanidad ha aprovechado su intervención en Málaga para defender el proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2026, que enfrenta enmiendas a la totalidad de toda la oposición, incluida la del Grupo Socialista. Sanz ha acusado al PSOE de actuar con «mala fe» y de seguir una «estrategia» de «destrucción del Gobierno» al que «le importa poco la salud de los andaluces».

Frente a las críticas, ha blandido cifras de inversión. Ha reivindicado que el gasto sanitario «se incrementa 1.000 millones» sobre las cuentas de 2025, alcanzando los 16.200 millones de euros. «Nunca ha habido tanto dinero para la sanidad pública», ha proclamado. Sanz ha subrayado que han duplicado el presupuesto sanitario desde la etapa PSOE a la etapa actual de Juanma Moreno.

Gracias a este esfuerzo, ha continuado el consejero, «por primera vez en la historia, Andalucía esté por encima de la media del gasto por habitante», ironizando que «siempre éramos los últimos en la etapa de quien presenta la enmienda a la totalidad». Asimismo, ha destacado que el gasto sanitario roza el 7% del PIB autonómico, una cota «jamás alcanzada».

Vanguardia pediátrica: El éxito del ECMO

En contraposición a la parálisis ministerial y los ataques del PSOE andaluz, Antonio Sanz ha presentado en el Hospital Regional de Málaga uno de los logros que, ha defendido, demuestran la excelencia del sistema sanitario andaluz. La activación del Protocolo ECMO Pediátrico se produce tras la designación del centro malagueño como CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud).

«Este reconocimiento convierte a este hospital en referencia para el transporte y el tratamiento, también para la esperanza, de pacientes críticos pediátricos con fallo multiorgánico reversible, cuando han fracasado el resto de los tratamientos intensivos», ha subrayado Sanz.

El consejero ha asegurado sentirse «muy orgulloso» porque, de los 14 centros que disponen en España actualmente de terapia ECMO pediátrica, tres están en Andalucía: el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y el propio Regional de Málaga.

El nuevo protocolo implica que el Regional asume la responsabilidad de trasladar a estos pacientes críticos, «movilizando equipos multidisciplinares altamente cualificados». La activación se coordina estrechamente con el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía (CES-061). El equipo móvil se desplaza hasta el hospital de origen, realiza la canulación in situ y supervisa el traslado.

Sanz ha explicado que, aunque el protocolo es nuevo, el equipo del Regional acumula una notable experiencia. Desde 2017, «ya ha realizado 21 transportes en ECMO desde otros centros», 19 de ellos primarios (iniciando la terapia en origen). Estos traslados se han efectuado en hospitales andaluces y en comunidades como Castilla y León o Extremadura, alcanzando una «tasa global de supervivencia superior al 82%».

Innovación digital en Emergencias y Adicciones

Como muestra adicional de la modernización de la administración andaluza, Antonio Sanz ha detallado otras dos áreas donde la Junta está aplicando tecnología avanzada.

En el ámbito de las emergencias, el también consejero de Presidencia ha recordado que Andalucía es «pionera» y está a la «vanguardia» en la planificación de catástrofes, como la DANA que asoló Valencia en 2024 y afectó a Málaga. Sanz ha defendido que la comunidad «llevamos muchos años preparando» la reacción, con «muchos simulacros» del sistema de avisos #EsAlert realizados antes de ese fenómeno.

Ha destacado la incorporación de «la simulación de lo que pueden ser inundaciones a través de la inteligencia artificial», una herramienta que permite a la unidad de análisis de riesgo propia de la Agencia de Emergencias de Andalucía actuar con anticipación, «más allá» de los avisos de la Aemet.

Finalmente, durante la inauguración de las II Jornadas de Buenas Prácticas en la Prevención de Adicciones, también en Málaga, Sanz ha anunciado una nueva herramienta informática. La Consejería trabaja en una aplicación de gestión de programas de prevención de adiciones que estará lista antes de final de 2026, enmarcada en el III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

La herramienta busca «ganar en coordinación y en sinergias» entre la Consejería, diputaciones, ayuntamientos y asociaciones. El presupuesto autonómico para 2026 reserva 36,6 millones de euros para la atención a las adicciones.