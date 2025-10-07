Andalucía multiplica su producción literaria, aunque persiste una amplia brecha territorial

Andalucía vive un momento de esplendor creativo. La comunidad multiplica su producción literaria y suma autores y lectores en todos los géneros, con especial protagonismo de la poesía y la irrupción de nuevas voces en la narrativa y el teatro. Sin ... embargo, ese auge no se reparte de manera equitativa.

El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras revela la existencia de una brecha territorial entre los grandes núcleos urbanos, que concentran la mayor parte de la actividad cultural, y las zonas periféricas, que siguen sin contar con los mismos recursos ni visibilidad.

El informe ofrece una fotografía precisa del mapa literario andaluz y pone cifras al desequilibrio provincial. En 2024 se registraron 11.888 documentos textuales y 10.548libros en papel, con Almería a la cabeza, 3.305 documentos y 3.271 libros, y Cádiz en último lugar, 279 y 229, respectivamente.

También destacan los volúmenes de Sevilla, con 2.971 documentos, Córdoba, con 2.436, y Granada, con 2.002, junto a Málaga, con 1.778, frente a los 647 de Huelva o los 472 de Jaén. Las diferencias evidencian un fenómeno que no es solo literario, sino también estructural: el talento y la actividad se concentran allí donde existe un tejido editorial consolidado, instituciones formativas y una red cultural sólida.

Esa concentración tiene su origen, en gran parte, en el peso de las capitales universitarias. Sevilla y Granada reúnen más de la mitad de las asignaturas relacionadas con la literatura en los campus públicos andaluces, 443 de un total de 848, y acaparan buena parte de las revistas universitarias dedicadas al estudio y la creación literaria.

Si se suman Málaga y Córdoba, las cuatro capitales concentran cerca del 70% de la formación superior en este ámbito. No es casualidad que en estas ciudades se acumulen congresos, encuentros y publicaciones, mientras las provincias como Huelva, Cádiz, Jaén y Almería quedan con menor proyección y menos foros de difusión.

El fenómeno se repite en el sector editorial. De las 87 editoriales registradas en Andalucía, 58 se reparten entre Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, lo que equivale a dos tercios del total. Esa red urbana canaliza la mayor parte de la publicación, la distribución y las presentaciones de libros, dejando a las zonas con menor implantación cultural y editorial una presencia más limitada en el mercado. De hecho, el estudio constata que muchas iniciativas literarias en las zonas interiores o rurales dependen de ateneos locales o asociaciones culturales que actúan con medios limitados.

Ateneos como motores de producción local

El Observatorio destaca precisamente el papel de esos ateneos, academias, bibliotecas, librerías y fundaciones como pilares del ecosistema literario andaluz. Gracias a ellos, la actividad cultural mantiene una vitalidad constante y llega, aunque de forma irregular, a buena parte del territorio.

Los festivales y premios literarios completan este tejido, convirtiéndose en espacios de promoción de la autoría andaluza y de encuentro entre escritores y lectores. Sin embargo, el informe advierte de que la red, aunque amplia, no logra compensar la desigual distribución de recursos.

En el ámbito educativo, el estudio subraya la importancia de las universidades como motores de difusión y conciencia literaria. No obstante, señala que la transferencia del conocimiento académico hacia el público general sigue siendo insuficiente, lo que limita el impacto real de la investigación y la enseñanza. A esto se suma un cierto desconocimiento del tejido editorial e institucional, especialmente entre los lectores y creadores más jóvenes, que obliga a muchos autores a buscar visibilidad fuera de Andalucía para consolidar sus carreras.

El informe también apunta a carencias estructurales que frenan la consolidación del sector: falta de infraestructuras, necesidad de modernizar los modelos tradicionales de gestión cultural y ausencia de una estrategia común entre las administraciones, el tejido empresarial y las instituciones. En otras palabras, Andalucía escribe más que nunca, pero aún carece de una hoja de ruta compartida que garantice un crecimiento sostenible y equilibrado.

El Informe 2025 refleja un momento de efervescencia creativa y una red cultural cada vez más activa, pero también deja claro que el verdadero desafío está en trasladar ese impulso al conjunto del territorio.

La literatura andaluza avanza con energía, aunque necesita que instituciones, empresas y agentes culturales trabajen de forma coordinada para reducir la brecha entre grandes núcleos urbanos y las áreas con menor actividad. Solo así, señala el Observatorio, el talento y el interés del público podrán convertirse en un motor estable de cohesión y desarrollo cultural para toda Andalucía.