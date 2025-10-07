Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía multiplica su producción literaria, aunque persiste una amplia brecha territorial

Fundación Unicaja presenta el Observatorio de las Letras, que ofrece una radiografía inédita del ecosistema cultural andaluz y reclama mayor coordinación para impulsar su crecimiento equilibrado

Sorpresas, favoritos y 'tapados', así están las quinielas para el Nobel de Literatura 2025

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y el director del proyecto, el Catedrático Enrique Baena
El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y el director del proyecto, el Catedrático Enrique Baena Fundación Unicaja
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Andalucía vive un momento de esplendor creativo. La comunidad multiplica su producción literaria y suma autores y lectores en todos los géneros, con especial protagonismo de la poesía y la irrupción de nuevas voces en la narrativa y el teatro. Sin ... embargo, ese auge no se reparte de manera equitativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app