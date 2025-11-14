Andalucía aspira a ser la primera economía de España: aporta el 80% de las nuevas empresas del país y encadena 54 meses de creación de empleo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha marcado este viernes 14 de noviembre el objetivo más ambicioso de la comunidad hasta la fecha: «Andalucía puede soñar con ser, en un espacio corto de tiempo, la primera economía de España ... ».

Durante su participación en el evento 'Aquí hay talento. La mejor Andalucía', celebrado en Málaga, Moreno ha sostenido que la región «ha despertado de ese letargo» y ha basado su aspiración en datos que reflejan la «fortaleza del sur»: la comunidad acumula ya 54 meses consecutivos creando empleo y, según ha destacado, el año pasado registró el 80% de las nuevas empresas creadas en toda España.

Moreno ha insistido en que la clave de esta transformación reside en el cambio de mentalidad de la sociedad andaluza. «Solamente pueden los que creen que pueden», ha afirmado, recordando sus propias palabras de 2018. Según el presidente, Andalucía «ha conseguido entender que podemos juntos no solamente competir, sino competir y ganar».

El presidente andaluz ha desgranado los indicadores que, a su juicio, demuestran esta nueva hegemonía. Ha destacado que Andalucía es hoy «la comunidadautónoma con más empresas de España» y que ha superado a Madrid y Cataluña en el número de trabajadores autónomos. Moreno ha detallado que un 20% de esos autónomos «ha contratado ya a trabajadores por cuenta ajena, creciendo hasta convertirse en una pequeña y mediana empresa».

Competitividad fiscal

El presidente de la Junta ha recalcado que Andalucía no solo es «la tercera locomotora económica de España», sino que se ha consolidado como «la segunda comunidad autónoma más competitiva en términos fiscales» y la «decimosegunda economía de las regiones de Europa», donde ha recordado que «hay regiones muy poderosas».

El impulso no se limita al sector servicios. Moreno ha puesto en valor el crecimiento industrial de la comunidad, situado «ocho puntos por encima de la media de España», y el músculo exportador. «El hecho de que en estos 7 años hayamos exportado más de 200.000 millones de euros convirtiéndonos en una de las economías más abiertas», ha añadido, junto al liderazgo en «generación de energía limpia».

Para el presidente, la clave de esta transformación es el «talento descomunal» de la tierra. «La labor de un gobierno, evidentemente, es ayudar a que aflore y dé fruto todo el talento», ha indicado, fijando como objetivo del Ejecutivo andaluz la «retención y recuperación de ese talento». En este sentido, ha celebrado que en los últimos seis años «han aumentado un 33% el número de emprendedores dedicados a sectores con un alto grado de especialización», como la ciencia o la tecnología, y que la región «lidera el ranking nacional como la comunidad con mayor número de startups reconocidas».

Moreno ha querido «romper muchos de los tópicos» sobre la región citando logros educativos y científicos: «El año pasado más de 5.500 andaluces crearon obras literarias, científicas, musicales o programas informáticos». También ha recordado que investigadores de las universidades de Jaén, Málaga y Granada «han descubierto dos moléculas que activan la regeneración del corazón» y que los alumnos de bachiller lograron el curso pasado «más de 300.000matrículas de honor».

«Tenemos talento, tenemos instrumentos, tenemos capacidad», ha concluido el presidente, animando a alinear «todo este entusiasmo» y «fortaleza que tenemos desde el sur» para transformar la región en términos de progreso y bienestar. Moreno ha finalizado su intervención convencido de que, con este impulso, la comunidad está en el camino de convertirse, en un corto espacio de tiempo, en el principal motoreconómico del país.