Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía aspira a ser la primera economía de España: aporta el 80% de las nuevas empresas del país y encadena 54 meses de creación de empleo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que la región «ha despertado de su letargo» y ya supera a Madrid y Cataluña en número de autónomos

El enigmático anillo de Juanma Moreno, un remedio para poder dormir tranquilo por las noches

Juanma Moreno en la inauguración de la jornada 'Aquí hay talento. La mejor Andalucía'
Juanma Moreno en la inauguración de la jornada 'Aquí hay talento. La mejor Andalucía' Junta de Andalucía
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha marcado este viernes 14 de noviembre el objetivo más ambicioso de la comunidad hasta la fecha: «Andalucía puede soñar con ser, en un espacio corto de tiempo, la primera economía de España ... ».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app