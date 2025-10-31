Suscríbete a
La ampliación del aeropuerto de Málaga toma pista: Aena licita la gestión de obras por 52 millones

La actuación marca el inicio real de la reforma que elevará la capacidad del aeropuerto a 36 millones de pasajeros anuales

Puente anuncia 1.500 millones para aumentar la capacidad del aeropuerto de Málaga

Una imagen del aeropuerto de Málaga
Una imagen del aeropuerto de Málaga abc
Alejandro Trujillo

Málaga

La transformación del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ya no es solo un anuncio: Aena ha sacado a concurso la gestión de las obras por 52,16 millones de euros. Este contrato, que coordinará y supervisará los trabajos, es el primer paso práctico ... de una reforma valorada en torno a 1.500 millones y llamada a ser la mayor desde la apertura de la T3 en 2010.

