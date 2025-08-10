La solidaridad de la Gala Starlite llena la ausencia de Banderas García-Sanjuán toma el timón de la XVI edición de esta celebración filantrópica, en la que se ha conseguido una recaudación récord antes del evento

La alfombra roja de la XVI Gala Starlite ha encendido esta noche el verano marbellí en la Cantera de Nagüeles bajo el lema Masquerade Night, con una ausencia de peso: Antonio Banderas no ha asistido porque está rodando en Londres el mismo día que cumple 65 años. Sandra García-Sanjuán, presidenta de la Fundación Starlite, ha arropado la llegada de invitados junto a Valeria Mazza y Cayetana Guillén Cuervo, presentadoras de la recepción, en una velada que destina su causa a las fundaciones Niños en Alegría y Lágrimas y Favores.

García-Sanjuán, que ha llegado la última al photocall, ha señalado que está muy contenta con la recaudación de este año. «Antes de empezar la gala, esta es la edición en la que más dinero hemos recibido de nuestros queridos amigos solidarios», ha detallado la anfitriona del acto. La responsable se ha tomado con humor la ausencia del actor malagueño e incluso ha bromeado con que, en esta ocasión, están «mejor representados que nunca», con su hermano, Javier Banderas, y su pareja, Nicole Kimpel.

Precisamente, los allegados al actor han justificado su no aparición por la gran carga de trabajo que atesora Banderas. «Le hubiese encantado venir; es una pena, porque mañana empieza a rodar a las tres de la mañana», ha aclarado Kimpel. Por su parte, su hermano Javier envidia el ritmo de trabajo de Antonio: «Pese a que tiene 65 años, está en su mejor momento; ha grabado tres películas en dos meses».

Se trata de una excepción poco frecuente. El malagueño no faltaba a la gala desde 2020, cuando contrajo COVID, y es la única vez que se ha ausentado desde entonces. Está previsto que intervenga por videollamada durante la velada para saludar al público y agradecer el apoyo a los proyectos sociales.

La donación mínima se articula en el cubierto, fijado en 1.000 euros por persona. Ese importe da acceso a la recepción y al photocall, a la cena de gala y a las actuaciones en directo, con mesa asignada y un servicio acorde al formato boutique de Nagüeles. Este año, la banda sonora anunciada corre a cargo de Marilia Andrés, Los Alpresa y Fátima Florez. Además, la recaudación se completa con una subasta benéfica en vivo: los asistentes pujan por objetos firmados y experiencias exclusivas, con incrementos sucesivos hasta la adjudicación de cada lote. Lo obtenido se destina a los proyectos educativos y sociales que impulsan Niños en Alegría y Lágrimas y Favores, ejes de la obra filantrópica que vertebra Starlite.

La llegada ha tenido el pulso de las grandes noches: antifaces, destellos, guiños dorados y negros y ese murmullo de temporada alta que ya forma parte del calendario extraoficial del estío en la Costa del Sol. Mazza y Guillén Cuervo han marcado el ritmo desde el micrófono, dosificando tiempos y presentando a los invitados más buscados.

En primera línea se han dejado ver Carmen Lomana, que ha acudido a todas las ediciones porque considera que se trata de una causa necesaria; María José Suárez, que ha regresado una década después de su última presencia; y Paula Echevarría, acompañada por Miguel Torres, encantados de colaborar con la causa solidaria. Irene Villa, acompañada de su pareja, también ha acudido a este evento que considera indispensable y ha afirmado: «Quien más da es luego quien más recibe», animando a todos los asistentes a ayudar de corazón aportando fondos a la fundación.

El programa de la gala incluye el anuncio de los reconocimientos de esta edición para Kerem Bürsin, Lucy Doughty, Ismael Cala y Pedro Rodríguez, valorados por su compromiso social en distintos ámbitos. «No entiendo la vida sin la solidaridad; es un sinónimo de felicidad», ha confesado Bürsin, embajador de Unicef desde 2019. Tras la alfombra, la cena y la subasta concentrarán el esfuerzo recaudatorio, mientras la estética de Masquerade Night mantendrá el juego de máscaras como guiño visual a una celebración que mira más allá del brillo.

La Gala Starlite, con dieciséis veranos a sus espaldas, se ha consolidado como una de las tradiciones solidarias de referencia en España. El festival boutique vuelve a convertir la Cantera de Nagüeles en un escaparate de compromiso y cultura. La ausencia presencial de Banderas por rodaje no empaña una causa que va mucho más allá de los nombres propios.