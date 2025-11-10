Una alfombra roja que cruza el Atlántico: el cartel del 29º Festival de Málaga tiende un puente «multicultural» con América

El Festival de Málaga ha desenrollado este lunes su alfombra roja más conceptual, una que nace en la arena de la playa, se baña en la luz del Mediterráneo y cruza metafóricamente el océano. La 29 edición del certamen ha presentado su cartel ... oficial, obra del profesor y dibujante malagueño Pepo Pérez, una imagen que, en palabras de su autor, tiende un puente directo «hacia el otro lado del Atlántico, hacia la cultura hermana panamericana».

La obra huye de lo digital para reivindicar el lápiz y la tinta, convirtiéndose en una declaración de intenciones. La imagen es, en sí misma, un «punto de encuentro multicultural», un «cruce de miradas» que refleja el espíritu de una ciudad, Málaga, «cosmopolita por su larga tradición histórica».

El minucioso proceso creativo ha sido explicado por su autor, Pepo Pérez, profesor titular de Bellas Artes en la Universidad de Málaga y reputado autor de cómic. Pérez ha relatado cómo, tras meses de investigación previa de la cartelería de otros festivales, presentó una decena de bocetos a la dirección. Finalmente, se eligió la idea que hoy se ha materializado, considerada «la más distintiva» y la que »más se identificaba» con su trabajo como dibujante.

Ese concepto ganador, ha aclarado el artista, pivota sobre la «alfombra roja al mar». Se trata de «una metáfora en relación hacia el otro lado del Atlántico», un claro gesto a la «cultura hermana panamericana que tantas buenas películas aporta» y que define la identidad del certamen malagueño.

La composición, estructurada en «viñetas o pantallas», busca un «diseño dinámico» que guía la mirada del espectador. En ellas se mezclan personajes que remiten «muy directamente a la ficción cinematográfica», con inspiraciones en Fellini o Berlanga, junto a «personas normales, no actores ni actrices», que representan a los propios espectadores.

La rebelión analógica

En plena era de la inteligencia artificial, la elección del Festival de Málaga es «rompedora», como la ha calificado el propio director del certamen, Juan Antonio Vigar. Ha destacado que, aunque Pérez es un investigador centrado en el cómic digital, se le pidió «un enfoque diferente»: un cartel analógico.

Representantes institucionales, patrocinadores, responsables del Festival de Málaga y el autor posan con el cartel a sus espaldas Alejandro Trujillo

Pepo Pérez ha confirmado esta «estrategia artística». «Las tipografías las dibujé manualmente», ha señalado, «como homenaje a la tipografía analógica tradicional que se ha ido perdiendo».

«Yo el ordenador aquí solo lo utilizaba para colorear, todo lo demás está dibujado con lápiz y tinta sobre papel», ha afirmado Pérez. El único elemento puramente digital, ha explicado, es el logotipo oficial del festival con su biznaga, para »aportar además un contraste más institucional».

Un festival como «espacio de encuentro»

Juan Antonio Vigar ha subrayado que el cartel busca expresar las «ideas fuerza» del certamen: «el cine y la cultura como espacio de encuentro». Vigar ha defendido la fortaleza de una cita que, tras su 28 edición, salió con un «apoyo reforzado del sector, de la ciudad, del público, de las instituciones».

El director ha ofrecido cifras que avalan este posicionamiento, destacando el «valor dual» del festival. Por un lado, la promoción y difusión de la cultura, con un estudio de medios de la pasada edición que alcanzó los 175 millones de euros en impacto, gracias a 21.300 referencias en medios.

Por otro, su área industrial (MAFIZ), un eje fundamental que el año pasado atrajo a 1.600 profesionales de 63 países, de un total de 4.400 acreditados. «Vinieron a conocer el cine español y a llevar ese cine, a programarlo a sus países de referencia», ha destacado Vigar.

Sin embargo, el director ha insistido en que esta visibilidad internacional «no tendría sentido» sin el apoyo al «audiovisual más propio». Vigar ha recordado la bolsa de 140.000 euros destinada el año pasado al tejido malagueño. «Un festival que no está enraizado en su territorio de referencia, es un festival a la larga débil», ha sentenciado.

La alianza con Cómic-Con refuerza el puente

Este puente cultural que dibuja el cartel no es solo una metáfora; es una estrategia que el Festival de Málaga ya ha puesto en marcha. El pasado 26 de septiembre, el certamen anunció una alianza clave con la San Diego Comic-Con Málaga, un convenio de colaboración de tres años que refuerza precisamente la conexión con el audiovisual estadounidense y los nuevos formatos.

El acuerdo establece un intercambio directo: dos series del Festival de Málaga se presentarán en la Comic-Con de Málaga, y, a su vez, dos series estadounidenses se verán en la próxima edición del Festival de Cine, todo articulado a través de la sección Play One Series.

En la presentación de aquel acuerdo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, subrayó que esta unión «refuerza la posición de Málaga como epicentro de la creación». Por su parte, Juan Antonio Vigar destacó que el convenio «permite ampliar horizontes y reforzar la apuesta por las series», con el objetivo de «integrar cómic, series y cine» y conectar con «nuevos públicos».

Con la presentación de este cartel, el Festival de Málaga reafirma su doble apuesta: consolidar su identidad como «espacio de encuentro» y expandir su alcance estratégico hacia el mercado audiovisual americano.

La nueva imagen, que tiende un puente «multicultural» a través del Atlántico, es el símbolo de una estrategia ya en marcha, reforzada por alianzas clave como la firmada con la Comic-Con Málaga. De este modo, el certamen se prepara para una nueva edición afianzando su robusto valor industrial y su conexión con nuevos formatos, sin soltar la mano de sus potentes raíces locales.