El alcalde de Málaga pide al Gobierno de Sánchez una tasa por dormir en los pisos turísticos

El alcalde de Málaga quiere cobrar a aquellos que lleguen a la ciudad y duerman en pisos turísticos. Francisco de la Torre ha reivindicado este miércoles una reforma de la Ley de Haciendas Locales por parte del Gobierno de España de forma que se permita a los ayuntamientos implantar una tasa por pernoctación en las viviendas de uso turístico. Es una de las medidas que va a solicitar en este nuevo curso política la Ejecutivo de Sánchez para mejorar la situación de la vivienda en Málaga.

De este modo, De la Torre ha destacado que por parte del Ayuntamiento se sigue impulsando la construcción de viviendas a través del Instituto Municipal de Vivienda y de la Sociedad Municipal de Vivienda. «También acelerando la tramitación de los suelos que están previstos en el Plan General, para que sean suelos ya finalistas que puedan tener licencia tanto en vivienda libre como en vivienda de protección oficial».

En este punto, el alcalde ha puesto en valor también la colaboración público-privada en el esfuerzo de los propietarios de los suelos y de los promotores que pueden construir en ellos. «Seguiré dedicando esfuerzos a que en esta materia de vivienda podamos tener la libertad y la autonomía, los ayuntamientos, de poner tasa o impuesto turístico, como queramos llamarle, en las pernoctaciones en vivienda turística para que podamos tener unos ingresos que nos faciliten en materia de vivienda», ha expuesto el alcalde.

De la Torre ha defendido que gracias a esta tasa la administración local podría ofrecer mayores subvenciones a las actuales a las familias en situación económica débil, que no puedan afrontar el pago de los alquileres que ha subido. Y ha añadido que el aumento del precio de los alquileres se debe a la Ley de Vivienda nacional «que no estimula el adquirir en larga temporada y, por lo tanto, frena ese pase a ofertar abundante vivienda en larga temporada y desvía hacia la vivienda turística».

