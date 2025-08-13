Suscríbete a
Alberto Nardi lleva a Marbella la historia viva de la joyería veneciana

La casa Gómez & Molina expone más de un centenar de piezas únicas, entre ellas los célebres Moretti; la inauguración contó con la presencia del director de la firma italiana

La nueva cara de un gran clásico de Marbella que vuelve a brillar

El propietario de la tienda de joyería marbellí, Miguel Gómez, a la izquierda, junto a Alberto Nardi, director de la firma italiana
El propietario de la tienda de joyería marbellí, Miguel Gómez, a la izquierda, junto a Alberto Nardi, director de la firma italiana
Málaga

La boutique Gómez & Molina abre sus vitrinas hasta el 17 de agosto para mostrar, por primera vez en España, la obra íntegra de la firma veneciana Nardi. El responsable de que la artesanía italiana aterrice en la Costa del Sol es Alberto Nardi, tercera ... generación de una saga que lleva más de un siglo recreando la esencia de Venecia en gemas y metales nobles. «Cada pieza es única, hecha a mano en nuestros talleres», ha subrayado el joyero, gemólogo y docente universitario, que ejerce además la vicepresidencia de Save Venice, la entidad cultural estadounidense dedicada a la conservación del patrimonio de la Serenísima.

