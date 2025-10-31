Suscríbete a
Un accidente de tráfico en Mijas se salda con un muerto

Un coche ha colisionado con un camión en la AP-7 y quedó atrapado bajo el vehículo

Una persona ha fallecido en la tarde de este viernes tras la colisión entre un coche y un camión en la AP-7, en el término municipal de Mijas, en dirección a Málaga.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía ... a Europa Press, sobre las 18,10 horas la sala coordinadora recibió varias llamadas alertando de un camión detenido en el arcén, cuando el coche colisionó contra él, quedando «aparentemente» debajo del vehículo.

