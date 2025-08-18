1.600 kg de hachís camuflados como naranjas: interceptan un camión que trasportaba droga en Vélez-Málaga Prisión para el conductor y el copiloto; la droga viajaba en esferas de plástico anaranjado que simulaban fruta

La Policía Nacional ha intervenido 1.579 kilogramos de hachís en un camión de fruta que circulaba por la Autovía del Mediterráneo, a la altura de Vélez-Málaga y en sentido Málaga, y ha detenido a sus dos ocupantes por un presunto delito de tráfico de drogas. El Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional del conductor y del copiloto.

Fuentes de la Comisaría Provincial han informado que agentes de la UDYCO de Vélez-Málaga detectaron una maniobra anómala en la A-7: un turismo con dos personas seguía de cerca a un camión de matrícula extranjera «mostrando una actitud nerviosa y vigilante». Ante la sospecha, solicitaron apoyo al Grupo I de Estupefacientes de Málaga, que se incorporó al dispositivo y constató que el coche parecía realizar «labores de contravigilancia o seguridad».

Cuando los agentes dieron el alto, el turismo ejecutó una maniobra evasiva y logró huir, mientras que el camión fue interceptado en una salida de la autovía. En la inspección de la carga, los policías localizaron el hachís camuflado entre mercancía: las pastillas estaban transformadas en bolas y envueltas en plástico de color naranja para simular naranjas y no levantar sospechas.

Los dos ocupantes del vehículo pesado fueron arrestados y puestos a disposición judicial, que ha ordenado su ingreso en prisión. La investigación permanece abierta para identificar y detener a los ocupantes del turismo que escoltaba al camión y aclarar su papel en los hechos.