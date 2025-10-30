Mala Rodríguez, tras su salida de Masterchef Celebrity: «Ya estoy hablando con un chef amigo mío para hacer un menú conjunto»

Suscríbete a
La artista Mala Rodríguez en una de las pruebas del concurso.
La artista Mala Rodríguez en una de las pruebas del concurso. ABC

E. M. M.

Sevilla

La artista Mala Rodríguez salió de Masterchef Celebrity en la pasada emisión, tras la semana 10 de concurso, dejando un buen sabor de boca entre sus compañeros y entre los propios presentadores, como Pepe Rodríguez, quien tuvo unas palabras de cariño para ... ella: «Deberías llamarte Buena, no Mala». En una reciente entrevista con ABC, Mala Rodríguez afirma sentirse muy agradecida por la experiencia: «Me lo he pasado muy bien, he conocido mucha gente divertida. No tenía mucho contacto con el mundo de la tele así que he conocido a mucha gente allí por primera vez, ha sido como un campamento de verano, todos muy agradables, me ha encantado».

