Mala Rodríguez, tras su salida de Masterchef Celebrity: «Ya estoy hablando con un chef amigo mío para hacer un menú conjunto»

La artista Mala Rodríguez salió de Masterchef Celebrity en la pasada emisión, tras la semana 10 de concurso, dejando un buen sabor de boca entre sus compañeros y entre los propios presentadores, como Pepe Rodríguez, quien tuvo unas palabras de cariño para ... ella: «Deberías llamarte Buena, no Mala». En una reciente entrevista con ABC, Mala Rodríguez afirma sentirse muy agradecida por la experiencia: «Me lo he pasado muy bien, he conocido mucha gente divertida. No tenía mucho contacto con el mundo de la tele así que he conocido a mucha gente allí por primera vez, ha sido como un campamento de verano, todos muy agradables, me ha encantado».

Esta experiencia ha sido muy emotiva para Rodríguez quien confiesa haber salido del concurso allí entre lágrimas: «Fue una despedida muy bonita, me fui llorando, pero con mucho cariño y mucho amor. Eso es lo que importa al final: lo que te llevas, lo que das. Cariño, amor, respeto», enumera la artista andaluza para quien todo lo aprendido en el concurso no es algo pasajero, sino una puerta abierta a seguir explorando: «Con todos los aparatos que tienen allí, todas las posibilidades… llegas aquí y ahora no quiero cocinar así, que no tengo nada, pero tengo muchas ganas de seguir aprendiendo y divertirme. De hecho, he quedado con un amigo mío, un chef, para hacer un menú conjunto y divertirnos en su cocina», apunta, sin desvelar el nombre del susodicho, pero dejando claro que es probable que próximamente se conozcan más detalles sobre su andadura entre los fogones.

Su paso por el programa, dice, ha servido también para darse a conocer a otro público que, de no haber sido por el concurso, no habría llegado hasta su música: «He llegado a mucha gente, me ha escrito mucha gente a la que no habría llegado con mi música, que podría considerarse más de nicho, quizás», matiza. «Me encanta haber llegado a tanta gente. Me muestro como soy, natural, y a veces me veo en el programa y digo: joder, si me estoy durmiendo [risas]. Es verdad que son muchas horas, pero no podemos ocultar todo eso: las risas, la emoción, lo damos todo. No se puede ocultar quien eres, ni jugar a nada. Quien me haya visto por lo menos se ha reído bastante».

Exposición mediática y espontaneidad son dos ingredientes que no casan con todos los artistas, pero no es el caso de Mala Rodríguez: «A mí eso me da igual, ya ves tú. No me importa la exposición, me importaría hacer cosas que estén mal, que sean malas. Me importan las cosas importantes, pero que alguien vea tu día a día… Todo el mundo tiene su vida, se levanta por la mañana y sale a luchar. Todo el mundo, quien más y quien menos. Mostrarse como uno es, compartir y transmitir buen rollo… eso es vivir la vida con alegría. Para mí, eso es lo mínimo».