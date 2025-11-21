Las magistradas del Supremo que rechazan la condena al fiscal general también se opusieron a la pena de cárcel para Griñán en el caso ERE

La sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la antigua cúpula socialista de la Junta de Andalucía en el caso ERE y el fallo que inhabilita durante dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de ... secretos cometido por filtrar datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, tienen algo en común. En ambas resoluciones, las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García emitieron votos particulares en los que disentían del pronunciamiento mayoritario adoptado por los integrantes de la Sala Segunda del Alto Tribunal.

En la resolución de la pieza política del caso ERE emitida el 14 de septiembre de 2022, Ana Ferrer y Susana Polo, ambas de perfil progresista, discreparon de sus compañeros de sala y se mostraron a favor de absolver al expresidente de la Junta de Andalucía y expresidente del PSOE federal José Antonio Griñán del delito de malversación por el que fue condenado a seis años de prisión porque no adjudico una sola ayuda. Las jueces exculpaban del delito que comportaba la pena de cárcel —aunque sí apreciaban que habían prevaricado— a cinco acusados ajenos a la Consejería de Empleo, el órgano que repartía las ayudas, entre los que se encontraban también los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, que fueron titulares de las carteras de Hacienda y de Innovación, respectivamente.

Ninguno de los cinco participaron en los actos fraudulentos del tramo final de la ejecución del presupuesto, «ni tampoco tuvo conocimiento de que estaban siendo realizados por autoridades y funcionarios de la Consejería de Empleo», sostenían ambas magistradas.

Tildaron la malversación en los ERE de «salto al vacío»

En el voto particular emitido por Ana Ferrer, al que se adhirió Susana Polo, calificaba la decisión mayoritaria de sus compañeros como un «salto al vacío». Las magistradas argumentaron que solo debió condenarse por malversación a los responsables de Empleo porque fue en esta consejería donde se repartieron «sin control» y de manera opaca las ayudas entre empresas en crisis por las que fueron condenados también, aunque por prevaricación, el expresidente Manuel Chaves y sus antiguos consejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez. Su voto discrepante fue esgrimido por las defensas ante el Tribunal Constitucional que finalmente amparó parcialmente a varios ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, reescribiendo así la verdad judicial sobre el caso ERE.

Las mismas jueces se han descolgado con dos votos disconformes con la sentencia del Supremo avanzada este jueves que ha condenado a dos años de inhabilitación para el cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por comete un delito de revelación de secretos. El máximo responsable del Ministerio Público, nombrado por el Gobierno de Pedro Sánchez, tendrá que afrontar una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y procesado por fraude a Hacienda. Sus argumentos en contra de la condena, al igual que el contenido de la sentencia, no han trascendido.

La jueza que archivó el caso Tsunami a Puigdemont

Susana Polo, adscrita a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, también archivó el caso Tsunami Democràtic en el que se imputaba terrorismo al expresidente fugado de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont porque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, porque éste prorrogó la investigación fuera de plazo.

La magistrada Susana Polo también echó el cierre definitivo al caso Isofotón, otra causa de supuesta corrupción andaluza que había sido archivado por la Audiencia de Sevilla por un defecto de forma similar al de la causa contra el exlíder independentista, la prórroga de los plazos de instrucción de forma extemporánea.

Como consecuencia, hasta 37 antiguos altos cargos y responsables de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE quedaron exculpados, entre ellos, cuatro exconsejeros investigados por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el desvío de fondos públicos por parte de la fábrica malagueña de paneles solares Isofotón.

Polo fue la ponente que redactó el auto de la Sala de lo Penal del Supremo que desestimó el recurso de queja presentado por la Fiscalía Anticorrupción en contra de la decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que rechazó tramitar un recurso de casación contra el archivo de esta investigación. «No concurren en este caso los presupuestos formales de admisibilidad del recurso de casación», determinó el tribunal que resolvió el recurso de queja que estaba integrado por dos jueces más, aparte de Susana Polo: Julián Sánchez Melgar y Antonio de l Moral.