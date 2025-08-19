Ni Madrid ni Barcelona: las casas más caras de España están en esta ciudad de Andalucía

Ni Madrid ni Barcelona concentran las viviendas más exclusivas del país. Según un estudio elaborado por Idealista, el portal inmobiliario líder en España, es la Costa del Sol la que acapara la mayor parte del mercado de superlujo. En concreto, Marbella se ha convertido en el epicentro del sector con mansiones que alcanzan cifras de vértigo.

Un dato lo resume todo: el 70% de las 10 casas más caras actualmente a la venta en España se encuentran en el litoral malagueño, mientras que el 30% restante se reparte entre Mallorca e Ibiza.

La más cara: una villa en la Milla de Oro

En primera posición se sitúa una villa en la Milla de Oro de Marbella, valorada en 50 millones de euros. La propiedad suma casi 1.600 metros cuadrados construidos repartidos entre la residencia principal y la casa de huéspedes. En total, nueve habitaciones para recibir visitantes, además de una parcela de 5.000 metros cuadrados con piscina y jardines que hacen de este enclave un auténtico palacio moderno frente al Mediterráneo.

El segundo puesto del ranking lo ocupa una finca en Estepona, conocida como La Madrugada. De estilo hispano-árabe, ofrece 17 habitaciones y 16 baños, rodeada de naturaleza y con vistas tanto al mar como a la montaña. Su precio: 40 millones de euros.

Muy cerca, en el exclusivo entorno de La Zagaleta (Benahavís), otra de las urbanizaciones más lujosas de Europa, se alza una villa de 2.200 metros cuadrados en una parcela de 8.000, cuyo precio ronda los 30 millones de euros.

Baleares, el otro gran foco

El ranking incluye también viviendas en las Islas Baleares, que junto a la Costa del Sol conforman el mapa del lujo en España. Destaca Villa Solitaire en Palma (Mallorca), diseñada por el arquitecto Matteo Thun e inspirada en las velas de un barco. Con 7 dormitorios, dos piscinas, jacuzzi en la azotea y cine al aire libre, alcanza los 39,5 millones de euros.

En Santa Eulalia del Río (Ibiza), otra propiedad ofrece una península privada con bahía y gruta natural. Cuenta con 10 habitaciones y 10 terrazas, y está disponible por 35 millones de euros.

El top 10 lo completan otras propiedades de la Costa del Sol y Mallorca:

Marbella (1.684 m²) – 30.000.000 €

Marbella (2.449 m²) – 29.500.000 €

Calvià (Mallorca, 1.124 m²) – 25.000.000 €

Marbella (2.000 m²) – 25.000.000 €

Benahavís (1.500 m²) – 24.750.000 €

Aunque estas viviendas están muy lejos del bolsillo de la mayoría, Idealista señala que miles de usuarios reconocen entrar a la plataforma solo para «cotillear» este tipo de propiedades: piscinas infinitas, jardines deslumbrantes y estancias diseñadas al detalle que reflejan el auge de la vivienda de lujo en España.

Y en esa liga, Marbella y la Costa del Sol reinan sin competencia.

