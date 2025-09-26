Lluvias a la vista: los restos del huracán Gabrielle traerán precipitaciones a Andalucía este fin de semana

Una persona se cubre con el paraguas durante un día de lluvia en Sevilla

Se nota ya en Andalucía un ambiente más otoñal que en comparación con la semana pasada, debido al descenso de las temperaturas que se dio en los últimos días. No obstante, la novedad para los próximos es la llegada de nuevas lluvias a la comunidad autónoma, después de que el pasado fin de semana ya se dieran precipitaciones en la zona oriental, afectando a localidades granadinas y almerienses.

En esta ocasión, las lluvias vendrán motivadas por la llegada del huracán Gabrielle a la península; en concreto, de los restos, ya que se irá debilitando paulatinamente hasta convertirse en una borrasca, que es lo que propiciará las precipitaciones en Andalucía.

Estas son las provincias donde lloverá en Andalucía este fin de semana

Por el momento, tal y como muestran los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, para este viernes apenas hay variaciones en lo que al tiempo se refiere en Andalucía. En las provincias de interior, las temperaturas máximas serían serían de 30 grados o más, mientras que en las de costa los valores quedarían por debajo de esa cifra. Además, predominaría el sol, apreciándose algunas nubes en zonas de Huelva, Jaén, Granada y Almería.

Es en el extremo occidental andaluz donde se debe prestar atención de cara al fin de semana, ya que por ahí entrarían los restos del huracán Gabrielle que dejarán precipitaciones. Estas llegarán el domingo, por lo que el sábado, a medida que pasen las horas, la nubosidad se irá acrecentando.

Ya el domingo, las lluvias llegarían por Huelva, Sevilla y Cádiz, donde se estima una jornada pasada por agua prácticamente, así como un leve descenso de las temperaturas. Lo que hará la borrasca es, más o menos, dividirse en dos, bordeando una parte del litoral andaluz y entrando más al interior, aunque con menos intensidad. De ahí que, en Córdoba, las precipitaciones sean menos débiles, mientras que en Málaga y Jaén, pese a no descartarse lluvias, estas podrían incluso no darse. Por otra parte, con el avance de la borrasca, sería el lunes principalmente cuando se apreciarían sus efectos en Almería y Granada, aunque en tierras granadinas las precipitaciones podrían dilatarse un día más.

Principalmente entre domingo y lunes se producirán precipitaciones y rachas intensas de viento, en algunas zonas de Andalucía. https://t.co/bGsGUDkLzo pic.twitter.com/eqQrEdiKHt — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) September 25, 2025

Sería, por lo tanto, solo una jornada (como mucho, dos) de lluvias la que se aguarda en Andalucía para los próximos días. Ahora bien, tomando en consideración las estimaciones de eltiempo.es, cabe decir que los efectos de la borrasca aún no están claros. Y es que podría ir desplazándose «camino del golfo de Cádiz a medida que tiende a disiparse» o bien, a la costa andaluza, «llegaría ya en la madrugada del lunes, probablemente con la intensidad de una depresión tropical».

Por otra parte, no se estiman fuertes rachas de vientos debido a este fenómeno en Andalucía, pues se prevé que estos sean en general débiles.

